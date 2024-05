Potnika sta nenadoma začutila udarce ob trup plovila in smerno krmilo, nato pa je plovilo pričela zalivati voda. Prek radijske postaje sta poklicala na pomoč, rešila pa ju je posadka bližnjega naftnega tankerja. Jahta je kasneje potonila.

Prvi napad ork na ladje v vodah okoli Gibraltarja so zabeležili maja 2020. Od tedaj so vzdolž maroške, španske in portugalske obale našteli že blizu 700 incidentov. Raste tudi pogostnost incidentov. Leta 2020 so jih zabeležili 57. Do 2023 je bilo že 207 bližnjih srečanj. Od lani pa je število še poskočilo.

Srečanje orke in jadrnice leta 2023:

Strokovnjaki menijo, da bi za neljubimi srečanji z ladjami znalo stati okoli 15 »problematičnih« ork, ki so jim dodelili oznako »gladis« oziroma meči ali malce bolj pesniško »borke«. Gre sicer za oznako, ki jo je navdihnilo staro znanstveno poimenovanje za te morske sesalce orcinus gladiator, kar prevedeno iz latinščine pomeni borci rimskega podzemnega boga smrti Orka. Ko je lani orka trčila ob ladjo v bližini Škotske, so se pojavila ugibanja, da se praksa širi med različnimi skupinami ork.

Modne muhe ork

Motivacija bork za zdaj še ni znana. Ker so vsi incidenti dokaj podobni, obstaja že več teorij. Nekateri ugibajo, da bi se orke v smerna krmila lahko zaletavale zaradi pretekle slabe izkušnje, ko je to trčilo v eno od njih. Nekateri trdijo, da smerno krmilo napadajo, ker vedo, da lahko tako onesposobijo plovilo. Ker je večina napadov usmerjenih zoper jadrnice, nekateri ugibajo, da bi šlo lahko za frustracije oziroma nezadovoljstvo ork, ki želijo občutiti turbulence vrtenja propelerjev. Drugi medtem menijo, da motivacija za incidente ni zlonamerna, temveč da do nesreč prihaja zaradi pregovorne radovednosti in igrivosti ork. Morda se je vse skupaj začelo kot odziv na slabo izkušnjo, a bi lahko medtem preraslo v igro. Vsekakor pa naj bi k pogostosti incidentov vplivalo naravno nagnjenje ork k »modnim muham«.

The Orca Salmon Hat Fad of 1987 shows that killer whales have culture, @francis_gooding writes:https://t.co/reYADTLGRppic.twitter.com/PNKio5Mdu5 — London Review of Books (@LRB) September 19, 2023

Slaven je primer iz leta 1987, ko je samica na severozahodni obali ameriške zvezne države Washington pričela na glavi nositi mrtvega lososa. V naslednjih tednih so lososova pokrivala pričele nositi tudi druge orke v okolici. Modni dodatek se je razširil celo na dve sosednji skupini ork. Nekaj tednov kasneje se je stvar izpela. Leto kasneje so sicer še našli kakšno orko, ki je poskušala ponovno obuditi preživeto modno muho, a so bili napori zaman. Trenda naj od tedaj ne bi več opazili nikjer drugje po svetu. Je pa leta 2022 fotograf Daniel Bianchetta na obali Kalifornije ujel posnetek orke, ki je na glavi nosila malega morskega mesca.