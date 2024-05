V Zaprešiću na obrobju Zagreba so v zabojniku za smeti okoli enajste ure včeraj zvečer našli novorojenčka, zavitega v odejo, je poročal hrvaški portal Index. Na njem so bile sledi krvi, bil naj bi poškodovan po glavi. Ob prihodu v zagrebško bolnišnico je bil dojenček moškega spola v kritičnem stanju, so še poročali. Policija pa je danes potrdila, da življenje novorojenčka ni več ogroženo.

Bil je podhlajen

Za portal 24sata so v bolnišnici Sveti Duh potrdili, da je bil ob prihodu novorojenček podhlajen, a da je zdaj, torej danes zjutraj, stabilen. »Dobro je. Gre za zdravega novorojenčka moškega spola. Je stabilen, brez vidnih zunanjih poškodb, njegovo življenje ni ogroženo. Ko so ga pripeljali v bolnišnico, pa je bil podhlajen. Pomagali smo mu in ga pogreli, zato je zdaj že bolje,« je pojasnil direktor bolnišnice Igor Alfirević.

Po neuradnih informacijah je bila sinoči na kraju dogodka 15-letnica, ki je mimoidoče prosila za pomoč, a zaenkrat ni jasno, ali je z dojenčkom povezana, ali pa ga je le našla. Trenutno naj še ne bi bilo znano, kdo je mama novorojenčka, kakor tudi ne, kdo ga je odvrgel v smeti. Preiskava poteka.

Trupelce v sortirnici odpadkov

Tovrstn primeri, na žalost, niso tako neobičajni. Januarja letos smo poročali, kako so v smetnjaku v italijanskem kraju Villanova Canavese nedaleč od Torina v plastični vrečki skupaj s placento in popkovino našli živega novorojenčka. Januarja lani pa so v majhni zagorski vasici Hlevnica, le lučaj od slovenske meje, v snegu ob cesti med smetmi našli truplo novorojenčka. Podoben primer smo imeli tudi pri nas. Novembra leta 2022 so v sortirnici odpadkov na deponiji Špaja dolina v okolici Grosupljega našli truplo novorojenčka. Kasneje so 30-letno otrokovo mamo obtožili detomora, saj se je dojenček rodil živ.