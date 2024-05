Ruski predsednik Vladimir Putin bo v novi vladi Sergeja Mišustina, ki ga je obdržal kot premierja, vendarle izvedel nekaj pomembnih kadrovskih rošad. Na mestu zunanjega ministra bo ohranil svojega velikega zaupnika Sergeja Lavrova, Mišustinov namestnik bo z nekoliko več pristojnosti ostal Alexander Novak, do pomembne spremembe pa bo prišlo na čelu obrambnega ministrstva. Po dobrih dveh letih vojne v Ukrajini ga zapušča eden od pomembnih arhitektov vojaškega posega in Putinov prijatelj, obrambni minister Sergej Šojgu. Od začetka vojne so sicer danes 68-letnega Šojguja večkrat kritizirali zaradi njegovih odločitev na bojišču – z njim se je o ukrepih prerekal nekdanji šef Wagnerja Jevgenij Prigožin, po spletu so ga kritizirali tudi številni ruski vojaški blogerji. Selitev na čelo sveta za nacionalno varnost je sicer tudi napredovanje za Šojguja in možnost ohranitve dostojanstva, Putinu pa ta poteza daje možnost za drugačen pristop na obrambnem ministrstvu.

»Inovativna« izbira Kremlja

Šojgujevo mesto obrambnega ministra bo pripadlo presenetljivi izbiri predsednika Putina, Andreju Belousovu. Petinšestdesetletni ekonomist nima nobenih vojaških izkušenj. Preden je leta 2012 postal gospodarski minister, je bil v prejšnjih vlada dobro desetletje gospodarski svetovalec. Prav zaradi njegovega ekonomskega znanja se pričakuje, da Belousov ne bo vlekel niti obrambnih in vojnih strategij, temveč bo predvsem pristojen za ekonomsko ureditev ruskega obrambnega resorja.

V Kremlju izbiro novega obrambnega ministra opisujejo kot inovativno. »Na bojišču bo zmagal tisti, ki je bolj odprt za novosti,« je ocenil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. V ozadju te zamenjave pa bi lahko tičalo tudi Putinovo nezaupanje Šojguju, potem ko je bil pred kratkim zaradi korupcije aretiran njegov namestnik Timur Ivanov. Ta naj bi prejemal podkupnine v višini 11 milijonov dolarjev. Ena od nalog Belousova naj bi tako bila zajeziti korupcijo na ministrstvu.

Minister za krepitev vojaške industrije

Kot kaže iz prvih izjav Belousova, se namerava sam predvsem posvetiti izboljšanju razmer ruskih vojakov, tako na področjih medicinske oskrbe, stanovanjske problematike kot tudi njihovih osebnih prihodkov.

Pričakuje se tudi, da utegne pod njegovim ministrovanjem priti do še večjih vlaganj v vojaško industrijo in večanja proračuna obrambnega ministrstva, ki že sedaj znaša dobrih 7 odstotkov BDP. Rusija očitno zaradi vojne v Ukrajini stavi še daljše časovno obdobje na vojaško industrijo kot glavno gonilno silo gospodarske rasti v državi, kar pa utegne na dolgi rok pripeljati do strukturnih problemov. Da bo glavna naloga Belousova prav krepitev vojaške industrije, sicer razmišlja tudi Mihajlo Podoljak, svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Zasedli devet vasi Generalštab ukrajinske vojske je včeraj priznal, da Rusija med obleganjem Harkovske regije dosega taktične uspehe. Od petka so zasedli devet vasi. Ruske sile so doslej napadle že več kot 30 krajev, po oceni vojaških analitikov pa cilj ofenzive ni osvojitev drugega največjega ukrajinskega mesta Harkov, temveč preusmeritev ukrajinskih sil na to območje iz Donecka. »Bombardirajo vasi in streljajo na vse, kar lahko. Nad nami letijo lasersko vodene letalske bombe KAB, artilerija, brezpilotna letala,« je Sergej Krivečenko, namestnik vodje vojaške uprave v vasi Lipci, opisal stanje na bojišču. x agencije