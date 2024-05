»Kratkoročnega oddajanja v najem ne prepovedujemo. Želimo pa s tem zakonom zmanjšati nesporno škodljive družbene učinke te dejavnosti,« je ob včerajšnji predstavitvi novega predloga zakona o gostinstvu poudaril gospodarski minister Matjaž Han. Kratkotrajno oddajanje v najem bi z zakonom, ki ga bodo danes posredovali v javno obravnavo, omejili na največ 30 dni v posameznem koledarskem letu, hkrati pa bi občinam dali možnost, da to omejitev omilijo. »Če na njihovem območju ni neravnovesij na stanovanjskem področju, če tovrstne ponudbe primanjkuje in če je to skladno s turističnimi cilji občine,« je možne razloge za omilitev naštel Han.

Po podatkih ministrstva se je ponudba kratkotrajnega oddajanja stanovanj v najem v zadnjem času eksponentno povečala. Lani je bilo v ta namen oglaševanih petkrat toliko nepremičnin kot leta 2015, 48 odstotkov celotne ponudbe pa je bilo skoncentrirane na pet občin: Ljubljano, Piran, Bled, Koper in Kranjsko Goro. »Nesporno je, da je tovrstni poslovni model, ki so ga omogočile platforme, kot so Airbnb, Booking in druge, pomemben del stanovanjskega fonda izvzel s trga stanovanj in ga namenil turističnemu trgu,« je opozoril državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež.

Ponudnik kratkotrajnega najema bo lahko skladno s predlogom novega zakona pravna oseba, s. p. ali fizična oseba, ki bo vpisana v poslovni register. Največje dovoljeno število ležišč v posameznem stanovanju bo 15 oziroma šest za večstanovanjske stavbe.

Obvezno bo predhodno soglasje

Nadzorne pristojnosti bodo z novim zakonom dobile tudi občinske inšpekcije. Obvezna bo tudi predhodna pridobitev soglasja občine. Vlogi za soglasje bo treba priložiti uporabno dovoljenje, pisno soglasje solastnikov stanovanja in soglasje etažnih lastnikov.

Pri pridobivanju soglasja etažnih lastnikov predlog zakona po drugi strani prinaša omilitev. »Za opravljanje dejavnosti kratkotrajnega oddajanja stanovanj bo potrebno soglasje 75-odstotnega deleža drugih etažnih lastnikov, vendar soglasje vseh etažnih lastnikov mejnih stanovanj – levo, desno, zgoraj, spodaj,« je povedal Frangež. Stanovanja se bodo lahko po njegovih besedah še naprej oddajala tudi brez časovnih omejitev, če bo lastnik spremenil namembnost v gostinski nastanitveni obrat. »Tudi zato v zakonu uvajamo nov pojem nastanitvenega obrata, to je apartma,« je dodal.

S predlogom zakona na ministrstvu med drugim uvajajo tudi nove vrste nastanitvenih obratov, obvezno kategorizacijo višjih kakovostnih kategorij z zunanjim strokovnjakom in novo ureditev obratovalnega časa. Zakon bo v javni obravnavi do 17. junija, sprejet pa bi lahko bil, kot je ocenil Han, do konca letošnjega leta.

Kako bodo ravnale občine?

Blejski župan Anton Mežan, ki pripravo zakona pozdravlja, je povedal, da do razlik glede turističnih obremenitev prihaja tudi znotraj gorenjske regije: »Zato iskreno pozdravljam namero, da krovna zakonodaja daje možnosti tudi lokalnim skupnostim oziroma občinam, da kreirajo odloke, ki bodo sovpadali z dejanskim ali želenim stanjem v občinah.« Na Bledu bo po njegovih besedah izziv uskladiti interese občine in sobodajalcev, pri čemer je, kot je dejal, veliko takih, ki oddajajo sobe na »precej neskladen« oziroma »nelegalen način«. Skrbi ga tudi trend izseljevanja občanov: »Nedavno smo govorili, da je na Bledu nekaj čez 8000 prebivalcev. Prejšnji teden sem dobil podatek, da nas je še okoli 7500. V kolikor se zakon ne bo implementiral in v kolikor škarje in platno ne bodo v naših rokah, lahko pridemo v petih do desetih letih do številke, ki bo oznanjevala samo še turistično destinacijo Bled brez kakršnih koli občank in občanov.«

Izseljevanje občanov skrbi tudi nekatere primorske župane. »V Mestni občini Koper pozdravljamo namero ministrstva za gospodarstvo, da uredi področje kratkotrajnega oddajanja v najem, saj gre za problematiko, ki povzroča pomanjkanje stanovanjskih enot in izseljevanje prebivalcev mestnega jedra,« so načrte ministrstva komentirali v kabinetu koprskega župana Aleša Bržana. Do samega zakonskega predloga pa se bodo na občini opredelili, ko ga bodo prejeli, so dodali. Prav tako se včeraj do konkretnih rešitev, ki jih prinaša predlog zakona, niso želeli opredeliti na Mestni občini Ljubljana. Je pa ljubljanski župan Zoran Janković v zadnjem času večkrat dejal, da od države pričakuje omejitev kratkoročnega oddajanja stanovanj turistom.

Reševanju stanovanjske problematike na plečih sobodajalstva po drugi strani nasprotujejo v Združenju sobodajalcev. Njegova predsednica Katja Rezman pravi, da jim ministrstvo ni predstavilo nobene analize, kaj konkretno nameravajo s temi ukrepi v praksi doseči. Omejitev oddajanja s 150 na 30 dni bi bila za sobodajalce »katastrofa«, priznava. Olajševalna okoliščina je, da naj bi imele določene pristojnosti občine, saj problematike ni mogoče reševati po meri Ljubljane, vendar pa je »vprašanje, kako se bodo občine tega lotile in ali ne bodo župani igrali vlogo nekih lokalnih šerifov«.

*** 5-krat toliko nepremičnin kot v letu 2015 je bilo lani oglaševanih na platformah Airbnb in Vrbo. 48 % nepremičnin je bilo lani oglaševanih v občinah Ljubljana, Piran, Bled, Koper in Kranjska Gora.