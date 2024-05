Na cesti je zaradi lepega vremena vse več motoristov, posledično pa tudi več nesreč, v katerih so udeleženi. Prva od treh ta konec tedna na območju kranjske policijske uprave se je pripetila v petek okoli petih popoldan in sicer na območju Kranja. »44-letni voznik je izsilil prednost motoristu in z avtom trčil vanj,« so sporočili s PU Kranj. Jhudo poškodovanega motorista so z rešilcem odpeljali v zdravstveno ustanovo, zoper voznika pa policija vodi postopek v smeri kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

Manj kot eno uro kasneje se je na cesti med Kranjem in Jezerskim pripetila še druga nesreča, v kateri je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se poškodoval 67-letni motorist.

Tretja nesreča pa se je pripetila včeraj nekaj po poldnevu, na kraju so bili škofjeloški policisti. 52-letni motorist je vozil iz smeri Davče proti Železnikom, pri čemer je med prehitevanjem avta oplazil drugega motorista, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Oba sta padla in se hudo poškodovala. 52-letnega policista so odpeljali z rešilcem, drugega pa z vojaškim helikopterjem. Policisti za 52-letnega motorista vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.