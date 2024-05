Huawei je ta teden v Dubaju po dolgem času spet priredil veliko mednarodno predstavitev novosti. Za slovenski trg so najbolj relevantne novosti prišle na področju pametnih ur. To je eno od področij, kjer Huawei blesti tudi v času ameriških sankcij. Njihove ure že tradicionalno izstopajo po avtonomiji baterije, ki je eden ključnih dejavnikov, da človek ne izgubi živcev s temi napravami.

Nova vesoljska in damska ura

Najdražja in najbolj ekskluzivna ura na dogodku je bila watch 4 pro space edition (vesoljska izdaja). Podjetje je ponosno zlasti na estetski poudarek, ki oponaša izpušno šobo raketnega motorja švedskega pionirja in izumitelja Gustafa de Lavala z rdečimi poudarki na delih lunete iz nanokristalne keramike. Ob tem ura premore še ekskluzivni dizajn digitalne številčnice, ki s pomočjo animacije še bolj spominja na omenjeni raketni pogon. Ohišje in pašček ure sta iz titana, zaslon pa iz sferičnega safirnega stekla. Hrbtišče je iz keramike, ima pa tudi vodoodpornost po standardu 5 ATM.

Ura prinaša izboljšane funkcije spremljanja zdravja in beleženja športnih aktivnosti. Poleg natančnejšega spremljanja fizioloških zdravstvenih podatkov je na voljo še posodobljena funkcija oblikovanja zdravstvenega poročila, ki na podlagi podatkov o zdravju in analize zdravstvenih trendov v 60 sekundah postreže s številnimi zdravstvenimi kazalniki na enem mestu. Predvsem pa avtonomija baterije ob običajni rabi po zagotovilih podjetja znaša dobre štiri dni. Ob vklopu ultravarčnega načina in večji zadržanosti glede uporabe požrešnejših funkcij naj bi baterija zdržala celo do 21 dni. V praksi to v resnici pomeni predvsem to, da lahko daleč od polnilca pretežno prazni uri z vklopom ultravarčnega načina vdihnete dovolj avtonomije, da pridete do doma. Ker gre za ekskluzivno premijsko napravo, je primerno visoka tudi cena, ki znaša 699 evrov. Ura pride v prodajo v Slovenijo 13. maja.

Občutno cenejša je nova damska različica ure watch GT 4 velikosti 41 milimetrov in z zelenim paščkom. Tudi ta ura bo na voljo v Sloveniji 13. maja, njena cena pa 279 evrov. Nižja cena je tudi zaradi manj prefinjenih materialov. Ohišje ure je denimo iz nerjavnega jekla, pašček pa je iz zelo trpežnega sintetičnega materiala fluoroelastomer. Tudi pri tej uri je govor o okoli 4 dneh avtonomije ob običajni uporabi, premore pa standardno paleto storitev za beleženje biometrije in športnih aktivnosti ter vodoodpornost 5 ATM.

Športna ura z znanim dizajnom

Med novimi napravami, ki prihajajo k nam, je še športna pametna ura watch fit 3. Po oglatem dizajnu zaslona naprava močno spominja na Applove pametne ure. Poleg 4,6-centimetrskega (1,82 palca) zaslona na dotik premore še gumb ob strani in vrtljivo krono.

S pomočjo aplikacije »ohranite kondicijo« (stay fit), ki po novem deluje v 50 državah sveta, naj bi uporabnikom pomagala vzpostaviti ravnovesje med prehrano in telesno vadbo ter doseči bolj zdravo izgubo telesne teže. Z aplikacijo »pametni šport« (smart sports) pa predlaga vrsto in trajanje vadbe glede na uporabnikove navade, vremenske razmere in telesne meritve, ki jih opravi ura. S tem naj bi spodbujali bolj zdrav pristop k rekreaciji. Saj vemo. So takšni, ki se zgolj delajo, da vadijo, in takšni, ki radi pretiravajo.

Avtonomija watch fit 3 ob običajni uporabi znaša okoli 7 dni, tudi tu pa imamo opraviti z vodoodpornostjo 5 ATM. V prodajo v Slovenijo pride 20. maja, cena bo 169 evrov.

Prenosnik in tablični računalnik

Huawei je dogodek izkoristil tudi za predstavitev prenovljene različice prenosnika matebook x pro. Ta je opremljen s procesorjem intel core ultra 9. Je izredno tanek in lahek. Debel je vsega 13,5 milimetra in tehta 980 gramov. Zaslon je OLED z diagonalo 36 centimetrov (14,2 palca) in ločljivostjo 3120 x 2080 oziroma gostoto 264 pik na palec (ppi) ter 120-herčnim (Hz) osveževanjem slike.

Družbo mu je na predstavitvi delala tablica matepad 11,5 s, z novim Huaweijevim zaslonom papermatte. Zanj trdijo, da ima manj kot dva odstotka površinskega odboja in odpravlja 99 odstotkov svetlobnih motenj. To naj bi pomagalo pri uporabi naprave na močni sončavi. Tablica ima razmerje stranic 2:3, 144-herčno osveževanje slike in ločljivost 2800x1840. Diagonala zaslona znaša 29,2 centimetra (11,5 palca). Podatkov, da bi matbook pro x ali matepad 11,5 s v kratkem prišla tudi v Slovenijo, za zdaj ni.