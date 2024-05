Trije varnostniki so varovali včerajšnje druženje športnega direktorja Gorana Boromise in kapetana Timija Maxa Elšnika z mediji. Očitno je bilo vodstvo Olimpije strah nezadovoljnih navijačev, ki dogajanje v klubu primerjajo s cirkusom, a včeraj niso prišli v Stožice. »Jaz skupaj s strokovnim štabom. To je najboljša odločitev za klub, dokler ne najdemo dolgoročne rešitve za novo sezono,« je samozavestno odgovoril športni direktor kluba Goran Boromisa na vprašanje Dnevnika, kdo bo z roba igrišča vodil ekipo na drevišnjem derbiju v Ljudskem vrtu. Potem ko je vodstvo kluba odstavilo trenerja Zorana Zeljkovića, je ekipa ostala brez strokovnega štaba in treninge so vodili kar trije kondicijski trenerji ter dva analitika. Ekipi v derbi, ki bo odločal o naslovu podprvaka, vstopata v povsem različnem stanju. Maribor, ki za Olimpijo zaostaja le še točko, prekipeva od samozavesti. Spomladi je najboljša ekipa (edini poraz je doživel za zeleno mizo zaradi topovskega udara v Murski Soboti), za nameček pa bodo tribune nabito polne, saj so bile zadnje vstopnice razprodane v četrtek. V Olimpiji so razmere kaotične.

Sto ponudb za trenerja Olimpije, ki bo tujec

»Po pogovoru s predsednikom, direktorjem in kapetanom se igralci zavedajo, da morajo prevzeti odgovornost in Olimpijo prikazati v najlepši luči. Zamenjava trenerja je vedno pozitiven šok. Tudi če bi prišel Guardiola, v dveh dneh ne bi zmogel oblikovati popolne igre. Igralcem sem povedal, da je Olimpija sestavljena tako, da je dominantna in igra tehnično popoln nogomet. Maribor pod Šimundžo je videti dobro, naše vodilo pa je prvi polčas zadnje tekme v Stožicah in verjamem v našo zmago,« je razlagal Boromisa, ki je včeraj z ekipo opravil zadnji trening. Olimpija je že dobila sto ponudb za trenerja, seznam bodo skrčili na tri, štiri imena in novega šefa strokovnega štaba izbrali v 14 dneh. »Novi trener bo tujec,« je razkril Boromisa. Veliko dela ga čaka tudi s številnimi tujimi ogledniki, ki bodo prišli v Ljudski vrt, kar pa pomeni nevarnost, da bodo nekateri igrali zasebno tekmo za lastno promocijo.

»Z zmago želimo odgovoriti na poraz v Stožicah. Glede na situacijo je priprava na tekmo dokaj normalna. Odnos na treh treningih je bil odličen, je pa nekaj nervoze. Derbi ima tako veliko težo, da je osredotočenost prava, čeprav smo brez trenerja. Ekipa ni dvignila rok, saj gre za drugo mesto ter osebno čast in ponos,« je izpostavil Timi Max Elšnik. Zaradi vloge kapetana ima veliko dodatnega dela, da motivira soigralce za tekmo, kakršnih je v Sloveniji zelo malo. »V Olimpiji sem doživel že hujše stvari. Vsi moramo vleči v isto smer. Le tako lahko premagamo Maribor, ki je v formi. Komaj čakam, da se tekma začne, da vmesni čas, ki ni najlepši, gre čim prej mimo,« je razlagal Elšnik. Zanj bo tekma v polnem Ljudskem vrtu posebna, saj je rojeni Štajerec iz Zlatoličja. Sorodniki stiskajo pesti zanj, sokrajani pa za Maribor.

»To je vedno tekma z zasebnimi zadevami, ki so malo pikantne. Dobri prijatelj mojega očeta, ki je krivec, da sem začel igrati nogomet, je velik pristaš Maribora in bo prav danes praznoval abrahama. Upam, da jim pokvarim zabavo za rojstni dan. Takšna tekma me vedno podžge, saj bom v primeru neuspeha od njih prejel sto sporočil, s katerimi si me bodo privoščili,« je razkril Elšnik.

​Šimundža: Olimpija je drugi največji klub v državi

Potem ko je na klop Maribora sedel trener Ante Šimundža, je Maribor zmagal na obeh derbijih. »Fantje vedno bolje izpolnjujejo zahteve in razumejo DNK Maribora ter pomen derbija v mestu. Vesel sem, da so igralci sprejeli moje ideje in začeli verjeti. Do uspehov prihajajo z znanjem in kakovostjo,« je Ante Šimundža pojasnil razloge za uspešno pomlad. Posebej opozarja, da ekipe ne sme zajeti evforija zaradi polnih tribun, potem ko so bile zaradi kazni štiri tekme prazne. V Ljudskem vrtu pozorno spremljajo dogajanje v Ljubljani. »Te stvari nas ne zanimajo. Nasprotnika preveč spoštujemo, da bi se ubadali s tem. Razmišljamo le o tem, kako pripraviti ekipo in z navijači slediti pravi smeri. Na derbi se ni težko pripraviti. Derbi je namreč privilegij. Igramo proti drugemu največjemu klubu v državi. Vedno je dobro tekmovati z njimi in igrati takšne tekme. Pričakujem težko tekmo, ki bo zaradi pomembnosti imela izjemen tekmovalni naboj,« je bil jasen Šimundža.

Spored 35. kroga, danes ob 15. uri: Rogaška – Aluminij, ob 17.30: Domžale – Radomlje, ob 20.15: Maribor – Olimpija, jutri ob 15. uri: Celje – Koper, ob 17.30: Bravo – Mura.

Predzadnji krog v drugi ligi V drugi slovenski nogometni ligi se je včeraj s tekmo Krka – Bilje (1:0) začel 29. krog. Danes ob 17.30 bodo v predzadnjem krogu tekme Fužinar – Tabor, Slovenska Bistrica – Grosuplje, Dekani – Nafta, jutri ob 17.30 Ilirija – Tolmin, Primorje – Triglav, Dravinja – Rudar in ob 20.15 Gorica – Beltinci.