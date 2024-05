V najbolj gledani informativni oddaji pod slovenskim medijskim nebom 24 ur, ki domuje na frekvencah POP TV, so se lotili temeljite raziskave o tem, kje so dopustovale eminence iz sveta politične umetnosti. Minister za gospodarstvo Matjaž Han se je po pripovedovanju zatekel v svoj vikend na otoku Pag. »Klasično. Jaz če grem, grem na morje na Hrvaško. Nekateri bodo rekli: žal. Ampak tam se dobro počutim, konec koncev že 50 let hodim na isto lokacijo. Manjka mi druženje z družino in prijatelji. Včasih rabiš samo to, da si en Matjaž in da se družiš. V tem norem svetu to potrebujemo,« je povedal minister, še preden se je na Pagu vživel v vlogo navadnega Matjaža.

Domačo in svetovno javnost je razveseljevalo še živahno dokumentarno gradivo zaljubljenega para Gaber-Golob, ki se je odpravil na križarjenje po Sredozemlju. Kot so poročali na spletnem obveščevalnem servisu siol.net, sta se najprej pomudila v Bašaniji pri Savudriji, nato pa krenila na »kruzić – križarjenje z dobavitelji zdravega smeha«, kot je v spremni besedi zapisala uradna svetovalka in spremljevalka predsednika vlade. Kot so nas poučili popisovalci njunih prigod, je bil »kruzić organiziran festivalić smeha med križarjenjem«, ki je potekal od 30. aprila do 4. maja, in sicer na potovanju iz Genove do Marseilla in Barcelone ter nazaj. Potniki so si ogledali tri predstave – Ićkoti, Fejmiči in Ićkoti 2, na krovu pa so se jima pridružili Žan Papič, Admir Baltić, Ranko Babić, Ivan Šarić, Gašper Bergant in Denis Avdić. O njunem ladijskem popotovanju z nenadkriljivimi burkači so se razpisali še v Slovenskih novicah in obelodanili, da sta med enim izmed postankov obiskala Provanso, kjer sta si privoščila kosilo v družbi Babića, ki se je spakoval nad krožnikom skuhanih polžev. Tina ga je celo nagovarjala, naj enega poskusi, kar je precej, kot so opozorili svoj bralni krožek, netipično za veganko.

Eva Irgl hitro hodi

Predsednica države Nataša Pirc Musar je za razliko od poglavarja vlade v službi 24 ur na dan in si takšnega luksuza, da bi se za več dni odklopila od nedrja domovine, ne more privoščiti, zato se med prazniki ni oddaljila prav daleč od svoje predsedniške rezidence. »Kot predsednica čisto izklopiti ne morem, ker je to vendarle poslanstvo 24 ur na dan. Ampak mislim, da mi bo uspelo imeti nekaj prostih dni. In ja, grem na oddih, ne prav daleč,« je mati naroda dahnila v kamero oddaje 24 ur na POP TV. Nekaj dni kasneje smo izvedeli, kam jo je popihala med svojim 24-urnim delavnikom. Na slovensko stran Koroške, kjer jo je med pevskim nastopom ujela množica telefonskih dokumentaristov in malikovalcev klene slovenske uglasbene poezije. Tudi njo so ujeli zasledovalci pikantnih zgodb na portalu siol.net in zabeležili, da je pokazala svoj razkošen talent in na Prevaljah v družbi bratov Piletič, Roka in Aneja, zapela priljubljeno pesem skupine Siddharta Ledena, vsi skupaj pa so za nastop poželi bučen aplavz. »Poslušalci so bili glede na video, ki ga je delila stran Koroška čveka, z izvedbo tria in pojočo predsednico vidno zadovoljni, saj so jim namenili bučen aplavz, predsednica pa je na noge spravila vso dvorano,« se je glasilo poročilo s terena, ob čemer so še pribeležili, da Pirc-Musarjeva ni zažvrgolela v javnosti prvič, saj je zapela že na slovesnosti v predsedniški palači ob mednarodnem dnevu žensk 8. marca, in da je poleg prepevanja že opravljala številne druge funkcije. Bila je novinarka, odvetnica, poleg tega je tudi državna prvakinja v kegljanju in strastna motoristka.

Za razliko od predsednice republike, ki je spretna na kolesu z motorjem, politična veteranka Eva Irgl prisega na premikanje na lastni pogon. V Slovenskih novicah so namreč njeno javljanje v medmrežno stratosfero pospremili z uvodnim nagovorom, da je eden izmed načinov, da izboljšamo svojo kondicijo in naredimo nekaj dobrega zase, hitra hoja. »Hitro hojo naravnost obožujem. Na eni strani pospeši bitje srca, na drugi umiri duha. V življenje prinaša ravnovesje, dobro voljo in kreativen um. Hoja resnično naredi krasen dan,« je navrgla Irglova, ob čemer so zapisnikarji njenih prigod še poudarili, da to, da ima poslanka rada hojo, niti ne preseneča, saj je prav hoja marsikje v svetu najbolj priljubljena oblika telesne dejavnosti, še posebej pri ljudeh srednjih let in starejših.

Jože Potrebuješ ne bo politik

Med politike svetovnega kova so novačili tudi prvega Čuka Slovenije Jožeta Potrebuješa, a je ostal neomajen mož jeklen in ni popustil raznim mamljivim ponudbam, ki so, kot je izdal za revijo Lady, prihajale z vseh strani. »Mene so v politiko že večkrat vabili. To ni nobena skrivnost. Celo iz zelo različnih političnih opcij, za katere si človek nikoli ne bi mislil. Zlasti za županske volitve. Ampak v tem se jaz nikoli nisem videl, ker se mi zdi, da jaz Slovencem veliko več dam skozi glasbo, skozi svoje ustvarjanje. Mislim, da se s politiko lahko ukvarja veliko več ljudi kot s tem segmentom, v katerem sem jaz,« je razglabljal Potrebuješ.

Ena izmed redkih, ki so sposobni v eni osebi združiti umetnost politične misli in glasbenega ustvarjanja, je Alenka Gotar, sopranistka in udeleženka evrovizijskega cirkusa leta 2007 ter nesojena poslanka v državnem zboru, ki je morala skupaj z zborčkom sotrpinov odgovarjati na vprašanje o tem, kaj meni o morebitni vnovični uvedbi služenja vojaškega roka. S tem vprašanjem so se sklenili spopasti v reviji Lady, saj so ugotovili, da se ob trenutnih družbenopolitičnih konfliktih v svetu in vojni na evropskih tleh vse pogosteje razpravlja o vnovični uvedbi te obvezne prakse – in sodeč po izpričanem se novim generacijam ne obeta nič dobrega. »Sem čisto za, predvsem zaradi razmer v svetu in iz čisto preventivnega razloga. Sicer ne bi bila za obdobje enega leta, temveč za krajše, 3 do 6 mesecev, in da bi se ta doba štela v delovno dobo. Fantje bi se izurili v osnovah obrambe, poučili bi se o varnostnih sistemih. Sem mama in zagotovo si ne želim, da bi bil moj sin, če bi prišlo do splošne mobilizacije, čisto brez osnovnega znanja, temveč da bi bil vsaj malo vešč obrambe,« je bila jasna Gotarjeva.

Tudi njena glasbenoustvarjalna kolegica Nuša Derenda, ki je na odru evrovizijske maškarade stala leta 2001, bi svoja sinova z veseljem pahnila v objem vojaškega usposabljanja. »Zdi se mi, da bi bilo dobro. Vem, da si fantje nekaj spretnosti sicer pridobijo skozi življenje, a vseeno bi jim služenje vojaškega roka dalo nekaj več reda, discipline in tudi fizične pripravljenosti, kar ni nič slabega,« je razmišljala Derendova.