Polprevodnike srečamo povsod, kjer so elektronske naprave. Nam najbližje naprave, kjer se nahajajo polprevodniki so na primer računalniki ter mobilni telefoni, najdemo pa jih tudi v avtomobilih. Število prodanih računalnikov ter mobilnih naprav v zadnjih letih stagnira, in tudi v prihodnosti zaenkrat ni pričakovati, da bi bilo kako drugače. Precej se je pričakovalo glede električnih avtomobilov. Električni avtomobili bodo potrebovali več elektronike kot avtomobili na fosilna goriva, s tem pa bi se povečalo tudi povpraševanje po polprevodnikih. Žal pa se je trenutno povpraševanje po električnih avtomobilih nekoliko zmanjšalo. Trg si očitno želi več nizkocenovnih električnih avtomobilov, ki bi bili dostopni širši javnosti, kar bi lahko spet pognalo rast tega trga, obenem pa tudi zmanjšalo emisije toplogrednih plinov, ki jih povzroča promet. Sicer se v avtomobile vgrajujejo čipi, ki temeljijo na nekoliko manj sofisticiranih polprevodnikih, običajno je njihova velikost nekaj 10 nanometrov. Manjši čipi omogoča večjo procesorsko moč. Tako so najmodernejši čipi proizvedeni na osnovi 3 nanometrnih polprevodnikov, razvijajo pa se tudi manjši, 2 nanometrni polprevodniki. Prav procesorska moč je v središču pozornosti kar se tiče umetne inteligence. Za ustvarjanje umetne inteligence so namreč potrebni veliki podatkovni centri, ki hranijo ogromne količine podatkov. Ti podatki se potem preko grafičnih procesorjev procesirajo, da lahko uporabnik dobi končni izdelek. Ker mora biti uporabnik priključen na medmrežje, celoten sistem potrebuje tudi strežnike ter mrežno infrastrukturo, ki povezuje naprave. Vse to pa zahteva najmodernejše čipe, saj količina podatkov hitro raste, prav tako pa njihovo procesiranje za potrebe umetne inteligence potrebuje veliko procesorsko moč, čemur so lahko kos le najbolj zmogljivi čipi. V preteklih dveh letih je bila industrija polprevodnikov v zatonu, saj so si kupci med pandemijo, ko se je povpraševanje povečalo, oskrbovalne verige pa so bile prekinjene, naredili velike zaloge, ki so le počasi kopnele. Z razmahom umetne inteligence povpraševanje po polprevodnikih dobiva nov, močan zagon. Večina proizvajalcev polprevodnikov je v Aziji. Največji med njimi je Taiwan Semiconductor Manufacturing ltd, ki ima v svetovnem merilu okoli 60% tržni delež, podjetje pa je vodilno glede tehnologije polprevodnikov, saj je med prvimi začelo masovno proizvajati čipe na 3 nanometrni osnovi. Drugo največje podjetje prav tako prihaja iz Azije, to je Samsung Electronics, ki pa poleg polprevodnikov proizvaja veliko drugih stvari, med drugim tudi mobilne telefone. Delničarji Taiwan Semiconductor Manufacturing so lahko v letošnjem letu zadovoljni. Cena delnice je namreč zrasla za 34 %, merjeno v lokalni valuti, oziroma 30 % če merimo donos v evrih.