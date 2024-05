V gozdu na območju kraja Kortrijk na severozahodu Belgije naj bi deset mladoletnikov posililo štirinajstletno deklico. Na samo naj bi jo med velikonočnimi šolskimi počitnicami zvabil njen najstniški fant, jo najprej napadel sam, potem pa jo prepustil še devetim svojim prijateljem. Fantje so napad posneli, delčke pa objavili na spletnih družbenih omrežjih, piše The Brussels Times. Dekle naj bi muke trpelo kar dva dni, kjer naj bi jo fantje večkrat posilili, mučili in zlorabljali. Pri tem so se izmenjevali, prav vsak pa jo je na nek način zlorabil. Noben od njih napada ni niti skušal preprečiti.

Osumljence, stare med enajst in 16 let, so prijeli in jih zaslišali. Po poročanju lokalnih medijev so jih šest pridržali v ustanovi za mladoletnike, štirje pa so v hišnem priporu. Preiskava poteka v tajnosti, saj so tako žrtev kot osumljenci mladoletni. »Česa podobnega v karieri še nisem doživela,« je za časnik Nieuwsblad dejala Kelly Decaluwé, zagovornica enega od osumljencev. »Dejstva so grozljiva. Vprašati se je treba, kako so vsi ti otroci izgubili občutek za to, kaj je prav in kaj narobe. Kako bomo to rešili? Tako vprašanje bi si morali postaviti v družbi.« Sodeč po virih iz tožilstva naj bi našli več dokazov za krivdo osumljenih, možen motiv za napad pa naj bi bilo maščevanje. Več informacij o primeru zaenkrat ni znanih.

Zaradi starosti se bodo osumljeni oziroma obtoženi zagovarjali pred sodiščem za mladoletne, kjer so tudi kazni mnogo nižje kot bi bile, če bi bili le nekaj let starejši. Možno pa je, da bodo 16-letniku zaradi narave primera lahko izjemoma sodili kot odraslemu.

Podoben primer že pred tremi leti

O podobnem primeru smo pisali že pred tremi leti, ko so na pokopališču v belgijskem Ghentu skupinsko posilili štirinajstletno dekle. Trije od petih osumljenih so bili mladoletni (stari so bili med 14 in 19 let). Dekle je v zasedo zvabil njen prijatelj. Izmenjevaje so jo posiljevali, grozljivo dejanje fotografirali, slike pa objavili na družbenih omrežjih. Policija jih je odkrila ravno na osnovi fotografij. Najstnica aretacij ni doživela, saj si je štiri dni po srhljivem napadu vzela življenje. Po tem primeru so v Belgiji zaostrili zakone, povezane z mladoletnimi storilci. Otroke, starejše od 12 let, lahko tako sedaj v primeru (skupinskih) posilstev zaprejo za daljše časovno obdobje, od predlani pa lahko obtožencem od 16. leta starosti dalje sodijo kot odraslim.

Lani smo sicer pisali o še več skupinskih posilstvih po celi Evropi, storilci pa so si za tarče najraje izbirali dekleta v priljubljenih letoviških mestih. Preberite več.