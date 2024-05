Praznik Jezusovega vnebohoda je danes dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Češki, Nizozemski in Belgiji. Na počitnice pa odhajajo otroci v delu Nemčije in Češke. Promet se je začel povečevati že v jutranjih urah. Po podatkih prometno informativnega centra je trenutno najbolj kritično na posameznih odsekih med počivališčem Povodje in razcepom Koseze proti Ljubljani, kjer že nastajajo posamezni zastoji. Pot pa se voznikom podaljša za dobrih 20 minut.

[PROMETNO OPOZORILO] ⚠ Na naših avtocestah je jutri, 9. maja, pričakovati več prometa kot običajno zaradi praznika v nekaterih evropskih državah. Na pot se zato odpravite prej. 👉 Pred tem preverite gostoto prometa na https://t.co/x5cjDTfoTF ali z mobilno aplikacijo Promet+.

Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji zato nastajajo z

ljubljanske zahodne in južne obvoznice proti Brezovici in naprej proti Primorski, zamuda je okoli 25 minut.

Zastoji nastajajo tudi na primorski avtocesti med počivališčem Ravne in predorom Kastelec proti Kopru. Trenutno je tam vožnja za 10 minut daljša.

Pričakovati je, da se bo promet čez dan še zgostil.