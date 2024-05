Čeprav bi si slovenski ljubitelji košarke želeli drugačnega razpleta, bodo morali na koncu priznati, da je bil realen. Srbski košarkar Denverja v ligi NBA Nikola Jokić je še tretjič v karieri postal najkoristnejši igralec (MVP) lige NBA. V povprečju je na tekmo beležil po 26,4 točke, 12,4 skoka in devet asistenc, svoje moštvo pa popeljal do 57 zmag in 25 porazov, kar je bilo dovolj za drugo mesto na zahodni konferenci. Jokić je postal deveti igralec v zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu z vsaj tremi nazivi MVP. Toliko so jih prejeli še Moses Malone, Magic Johnson in Larry Bird, LeBron James in Wilt Chamberlain jih imata po štiri, Bill Russell in Michael Jordan po pet in Kareem Abdul-Jabbar šest.

Luka Dončić je sicer v letošnji sezoni igral najbolje v svoji karieri in bil s povprečjem 33,9 točke na tekmo prvi strelec tekmovanja. Če bi imel z Dallasom na računu več zmag in sezono zaključil višje kot na petem mestu v zahodni konferenci, bi se skoraj zagotovo veselil prvega naziva MVP. Tako pa je na koncu v glasovanju pristal na tretjem mestu. Prejel je štiri glasove za prvo mesto, 36 za drugo, 50 za tretje in osem za četrto za skupno 566 točk. Pred njim je bil še zvezdnik Oklahome Shai Gilgeous-Alexander (640), ki je postal prvi košarkar po letu 1967, ki je povprečno na tekmo beležil po več kot 30 točk in bil s svojo ekipo na prvem mestu v konferenci, pa ni prejel naziva MVP. Zmaga Jokića pa ni bila niti približno tesna. Zbral je 79 prvouvrščenih glasov in skupno 926 točk. Giannis Antetokounmpo iz Milwaukeeja je končal na četrtem mestu z 192 točkami, košarkar New Yorka Jalen Brunson pa je bil peti v glasovanju s 142 točkami.

»Nič od tega ne bi bilo možno brez mojih soigralcev. Brez njih ne bi bilo ničesar. Trenerji, igralci, celotna organizacija, zdravniki – to je velik krog, brez katerega ne bi bil, kjer sem,« je izbor komentiral Nikola Jokić in dodal, da je bila konkurenca huda. »Veliko je igralcev, ki si zaslužijo to nagrado. Verjetno so podrobnosti in majhne stvari tiste, ki na koncu odločajo.« Jokić je postal prvi center v šestih desetletjih, ki je trikrat v štirih sezonah osvojil naziv MVP. Kareem Abdul-Jabbar je imel takšen izkupiček v sezonah od 1973/74 do 1976/77. V deveti sezoni v ligi NBA je 29-letni Srb odigral 79 tekem v rednem delu, največ, odkar je v sezoni 2018/19 zbral 80 nastopov. Po raziskavi ESPN Stats & Information se je pridružil Chamberlainu kot edinemu igralcu v zgodovini lige NBA, ki je v večih sezonah končal med prvimi petimi po skupnem številu točk (peti), skokov (tretji) in asistenc (drugi).