Državni sekretar Blaž Germšek je, kot smo v Dnevniku že poročali, z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer vladajo kaotične razmere, odšel na lastno željo, in to že po pol leta. Nasledil naj bi ga Ervin Kosi, namestnik generalnega direktorja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja Mirana Miheliča.

Kadroviki na agenciji so izbrali

Kosi je bil v preteklosti krajši čas tudi sam prvi mož agencije. Miran Mihelič, ki je to institucijo vodil od 16. novembra 2018, je namreč v Janševi vladi 23. oktobra 2020 postal državni sekretar pri takratnem kmetijskem ministru Jožetu Podgoršku, naloge vršilca dolžnosti generalnega direktorja agencije pa je prevzel njegov namestnik Ervin Kosi.

A to ni trajalo dolgo. Mihelič je že po 126 dneh odstopil s položaja državnega sekretarja, se vrnil na agencijo in se znova prijavil na razpis za njenega generalnega direktorja, novi državni sekretar na MKGP pa je postal Aleš Irgolič, dotedanji vodja sektorja za neposredna plačila na agenciji. Miheliču je velika vrnitev na njeno čelo uspela že 15. aprila 2021. S tega položaja ima tudi v Golobovi vladi eno ključnih besed pri tem, kdo bo zasedel katero funkcijo v kmetijstvu.

Od varnostnika do državnega sekretarja

Ervin Kosi je poklicno pot začel kot policist v Kozini in nadaljeval pri konjeniški policiji. V letih od 1995 do 2003 je bil zaposlen na ministrstvu za obrambo. Tam je bil med drugim osebni varnostnik ministrov z družinami, svetovalec za stanovanjske zadeve, vodja sektorja za vzdrževanje objektov … Leta 2004 je presedlal na agencijo za kmetijske trge.

Dodajmo, da je Ervin Kosi soprog Valerije Jelen Kosi, ki je bila državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje v času, ko ga je vodila Dominika Švarc Pipan. Toda v začetku tega leta je protestno odstopila. Pojasnila je, da se je za to odločila zaradi nespoštovanja odločbe ustavnega sodišča glede sodniških plač. »Kot pravnica sem vso svojo poklicno kariero zavezana spoštovanju načel pravne države, zato ne morem biti del oblasti, ki se samovoljno in avtoritarno odloča, katere ustavne odločbe so po njenem prepričanju tako pomembne, da jih bo spoštovala, druge pa to niso. Tako ne deluje pravna država, vladavina prava, na kar našo državo vedno znova iz takšnih ali drugačnih razlogov opozarja evropska komisija,« je v odstopni izjavi med drugim navedla Jelen-Kosijeva. Vlada jo je z 9. januarjem letos razrešila s funkcije državne sekretarke na pravosodnem ministrstvu, danes pa naj bi za državnega sekretarja na kmetijskem ministrstvu imenovala njenega soproga Ervina Kosija.