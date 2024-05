PSG je s terensko premočjo začel lov na zaostanek s prve tekme 0:1, a po uvodnem naletu so tudi Nemci vse bolj pogumno pogledovali na polovico gostiteljev. Brez težav so gostje kontrolirali dogajanje na igrišču in omrtvili igro. PSG je bil v prvem polčasu brez velike priložnosti, pri Nemcih je bil najbližje zadetku Adeyemi. Obe ekipi v strahu pred napako nista upali preveč tvegati, igra je bila prepočasna, idej malo, napak preveč, Borussia pa v obrambi disciplinirana in odločna. Drugi polčas je PSG začel odločno in prav neverjetno je, kakšne priložnosti je zapravil. Začelo se je z vratnico vezista Zaira-Emeryja, nato pa je prišel odločilni trenutek tekme v 50. minuti in šok za Francoze. Vratar Donnarumma je gostom podaril kot, po katerem je bil v skoku najvišji poveljnik nemške obrambe in najstarejši igralec na igrišču Hummels, ki je žogo z glavo poslal v mrežo. »V svoji karieri sem dosegel malo golov v ligi prvakov, le pet, zato je bil pravi trenutek, da izboljšam to statistiko. Že od druge tekme v skupinskem delu smo verjeli, da lahko zmagamo na vsaki, zato ne vidim nobenega razloga, zakaj ne bi še na finalni. Vso tekmo smo bili zelo aktivni, lahko smo dvignili ritem igre in vzdušje na stadionu,« je povedal junak in najboljši igralec tekme Mats Hummels.

PSG brez gola iz 31 strelov

Borussia se je nato fanatično branila s klasični bunkerjem, saj je trener gostov Terzić okrepil obrambo s petimi igralci v zadnji vrsti. To je bil rumeni zid, v katerega so se zaletavali Parižani. V silovitem naletu so v zadnjem delu tekme okvir gola stresli Mendes, Mbappe in Vitinha. Skupno je PSG na obeh tekmah kar šestkrat zadel okvir gola in obakrat je bilo to v drugem polčasu. O premoči veliko pove statistika: streli 31:7 (v okvir gola 5:3), koti 12:4, posest žoge: 67:33 odstotkov. »Pred prvo tekmo izločilnih bojev z Eindhovnom smo se pogovarjali o tem, kako kratka je pot, da bi zaigrali v Londonu. Nato smo počasi začeli sestavljati prave elemente. Lani smo izgubili nemško prvenstvo na zadnji tekmi, zato sem vesel, da smo zdaj lahko navijačem vrnili nekaj veselja. Kot ekipa smo rasli iz tekme v tekmo in začeli verjeti, da lahko presenetimo vsakega tekmeca ter gremo do konca. Izjemno sem ponosen na mojo ekipo, klub in moje sodelavce, da smo na obeh tekmah zmagali in mrežo ohranili nedotaknjeno. Zelo smo trpeli, vendar smo pokazali dobro igro proti tekmecu, ki je izjemno hiter, kakovosten in gibljiv v napadu,« je povedal trener Borussie Edin Terzić, ki ima korenine na Hrvaškem.

Enrique: Nogomet je včasih nepošten

​Borussia bo tretjič zaigrala v finalu lige prvakov. V prvem leta 1997 je premagala Juventus s 3:1, v drugem 2013 je izgubila z Bayernom z 1:2. »Noro. Po več kot desetih letih sem z Borussio znova v finalu. Dembele in Hakimi sta narekovala izjemen ritem in zelo smo trpeli. Jutri nas nihče ne bo vprašal, kako smo zmagali. Edino, kar šteje, je to, da je Borussia v finalu. Neverjetno!« je bil evforičen Marco Reus, legenda Borussie, ki bo po letošnji sezoni sklenil bogato kariero. »Prevladuje občutek žalosti, saj nismo bili slabši na obeh tekmah. Nogomet je zanimiva igra, ki je včasih nepoštena. Nismo mogli doseči gola, čeprav smo imeli 31 strelov. Tekme zmaguješ z doseganjem zadetkov, ne pa s streli v okvir. Vesel sem, da je ekipa dala vse od sebe, pokazala pravega duha, navijači so bili izjemni in čestitke ekipi, ki se je uvrstila v finale. Sreča ni bila na naši strani,« je bil razočaran trener PSG Luis Enrique.