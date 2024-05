Ob spomenik padlih borcev Gubčeve, Levstikove in Ljubljanska brigade so ob prisotnosti praporščakov položili vence, v kulturnem programu pa so zapeli nekaj partizanskih pesmi ter prebrali pesmi Rudolfa Maistra. »Danes vidimo, kaj se dogaja v svetu, nas pa naj ta spomin opomni, da je mir ni samoumeven, da je mir zelo krhek, zato morajo naša dejanja vsak dan temeljiti na vrednotah kot so solidarnost, tovarištvo in poštenje,« je v nagovoru dejal župan občine Škofljica Primož Cimernam. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je v nagovoru dejal, da »nam rdeča barva da pravico, da spoštujemo svojo svetlo zgodovino,« nato pa je še enkrat poudaril, da »so bili Titovi partizani na strani zmagovalcev, tistih, ki so premagali največje zlo 20. stoletja, nacizem in fašizem.« Kot je poudaril so »v Ljubljani ponosni na partizanski boj in nihče nima pravice spremeniti naše zgodovine.«

Posnetek prireditve si oglejte na tej povezavi.