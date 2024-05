Nepreslišano: Luka Lisjak Gabrijelčič, zgodovinar, politični analitik

Resnična uganka ostaja rezultat Svobode na evropskih volitvah. O vedenju njenih volivcev vemo še premalo. A če bi res uspela ohraniti dva evropska poslanca in se kljub vsakodnevnim napovedim o skorajšnjem razsulu obdržati nad 20 odstotki (kar od prvih evropskih volitev v Sloveniji pred dvajsetimi leti ni uspelo še čisto nobeni levosredinski stranki), si bo lahko oddahnila. Še tako dober rezultat SDS bo lahko namreč obrnila v svoj prid: če je bil raison d'être njenega nastanka ubranitev »svobode« pred nevarnostjo populistične desnice, bi šok rekordnega rezultata za SDS (ki lahko upa na štiri mandate ali 44,4 odstotka vseh slovenskih poslancev v EP) lahko izkoristila za konsolidacijo svoje baze in utrditev svoje hegemonije levo od sredine. »Mogoče so vam moji kodri in dolg jezik postali nadležni, a še vedno sem edini, ki lahko prepreči Janševo vrnitev.« Kombinacija dobrega rezultata za desnico in slabega rezultata za Svobodo pa bi pahnili sedanjo koalicijo v krizo, od katere si verjetno ne bi opomogla. In začel bi se proces iskanja novega odrešitelja …