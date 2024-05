#foto V Ljubljani vse več sivih vran in galebov

V Ljubljani in njeni okolici si življenjski prostor delimo z velikim številom različnih vrst ptic. V prestolnici je evidentiranih kar 268 različnih vrst, kar je več kot polovica vseh ptic, opaženih v Sloveniji. So pa nekatere vrste iz Ljubljane sčasoma izginile, a so prišle tudi nove. Vse to in še več je mogoče izvedeti na fotografski razstavi Peruti nad Ljubljano, ki jo na Magistratu odpirajo danes.