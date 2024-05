Ljubljanski župan Zoran Janković je aprila omenil, da na Mestni občini Ljubljana razmišljajo o tem, da bi javno naročilo za dobavo in montažo opreme v kopališču Ilirija razdelili na več sklopov. K temu naj bi jih nagovarjali potencialni ponudniki opreme, ki so se pritoževali, da je občina od njih zahtevala preširok razpon opreme. Med drugim so zahtevali denimo različno športno opremo za vaterpolo, gimnastično opremo, opremo za badminton, košarko, blazine za trening juda in drugih borilnih športov, več LED-zaslonov in LED-semaforjev, reševalno opremo, garderobne omarice in preoblačilnice, gostilniško opremo, različne omare in predalnike, mize ter stole.

Kljub pobudam pa je občina javno naročilo izvedla kot celoto. Prejela je dve ponudbi, in sicer od družb Dema plus in Makro 5 gradnje, ki gradi ta novi plavalni center. Nižjo ponudbo je dala Dema plus, ki bi naročeno opremo zagotovila za ceno 2,8 milijona evrov z davkom na dodano vrednost. Ponudba podjetja Makro 5 gradnje pa je bila za nekaj več kot 300.000 evrov višja. Če ponudba Deme plus ne bo previsoka za občinski proračun, se ravno slednji nasmiha ta posel.

Janković je aprila napovedal, da bodo novo kopališče odprli predvidoma septembra letos. Na zaključek gradnje in odprtje naj ne bi vplival incident, ki se je zgodil v noči s 17. na 18. april, ko je neznanec (ali več njih) zažgal zabojnik na gradbišču Ilirije, ogenj pa je poškodoval tudi nove steklene stene. Janković je včeraj omenil, da naj bi policija odkrila storilce. Toda na Policijski upravi Ljubljana so zagotovili, da »predkazenski postopki in intenzivno zbiranje obvestil o navedenih požarih trenutno še potekajo«. Spomnimo, isto jutro ni zagorelo le na območju Ilirije, temveč tudi v komunalnih zabojniki na več lokacijah v Spodnji Šiški.

Ljubljanski župan je nemudoma po dogodku napovedal, da bo občina v primeru odkritja povzročiteljev požara na Iliriji zahtevala povračilo povzročene škode. Ta je bila ocenjena na okoli 300.000 evrov. Včeraj pa je Janković dodal: »Zahtevali bomo hude kazni ali pa alternativo. To je koristno delo, in sicer na tovornjaku Snage za leto ali dve.«