»Možno je vse. A zaenkrat o novi naturalizaciji nismo resneje razmišljali. Veliko bo odvisno od načrtov in pripravljenosti Mika Tobeyja. Kot kaže, bi bil rad zraven. A mi moramo imeti zagotovila, saj bodo olimpijske kvalifikacije za nas sila pomembne.« Tako je selektor Aleksander Sekulić odgovoril na vprašanje Dnevnika pred kvalifikacijskima tekmama za evropsko prvenstvo februarja v Kopru, ko se je že šušljalo, da si Košarkarska zveza Slovenije (KZS) želi v kvalifikacije za olimpijske igre z novim naturaliziranim košarkarjem. Zdaj je bolj kot ne že jasno, da bo to 26-letni in 207 centimetrov visoki ameriški center Josh Nebo, ki igra za izraelski Maccabi.

Pri KZS sicer novice uradno niso želeli potrditi, a hkrati tudi niso zanikali možnosti nove naturalizacije. O tem, da bi Nebo lahko oblekel slovenski dres, so se pred kratkim razpisali kredibilni evropski košarkarski spletni portali, potrditev pa je prišla tudi iz Izraela, kar ni čudno, glede na to, da Američan igra za Maccabi. Robustni in eksplozivni v Houstonu rojeni košarkar v letošnji sezoni v evroligi v povprečju beleži po 11,1 točke, 7,1 skoka ter 0,9 blokade na tekmo. Nebo je sicer igral na univerzi St. Francis med 2015 in 2017, kasneje pa še za Texas A&M med 2017 in 2020. V Evropo je prišel v sezoni 2020/21 in najprej oblekel dres Hapoela Eilata v Izraelu. Sezono kasneje je bil član Žalgirisa, pred tekmovalnim obdobjem 2022/23 pa se je preselil v Tel Aviv k Maccabiju.

Glavni razlog, da je Nebo sprejel povabilo KZS, je zagotovo sodelovanje z Luko Dončićem, a je 25-letni zvezdnik Dallasa pred dnevi namignil, da bi utegnil zaradi zvina kolena poleti počivati. Slovenija se bo med 2. in 7. julijem v Pireju poskušala na kvalifikacijskem turnirju drugič prebiti na olimpijske igre.