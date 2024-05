Slovenski kolesarski as se prvič v karieri podaja na popotovanje po italijanskih cestah. »Etape so daljše, vzponi so zahtevni, vreme je neugodno. Pričakujem pa manj nervoze v glavnini,« je svoja pričakovanja pred začetkom 107. dirke po Italiji predstavil Tadej Pogačar. Čeprav se kolesarski as zaveda, da je prvi favorit za končno zmago, mu na uradni novinarski konferenci pred začetkom Gira ni bilo všeč, da ga celotna svetovna sedma sila že vidi kot končnega zmagovalca. »To je nepošteno do drugih kolesarjev. Gre za tritedensko dirko in v kolesarstvu se stvari hitro spremenijo. Vsi na dirko pridejo dobro pripravljeni in visoko motivirani. Dogajajo se tudi presenečenja,« je našteval razloge, zaradi katerih v treh tednih ne bo samoumevno, da bo na končno postajo sam pripeljal v rožnatem.

Najbolj skromna zasedba v zgodovini

»Ko je na startu Tadej Pogačar, se zavedamo, da ne bomo deležni nobene pomoči,« nam je v nedavnem intervjuju zaupal športni direktor ekipe UAE Emirates Andrej Hauptman, ki tokrat prvega kolesarja sveta ne bo spremljal iz avtomobila. Zaradi tega dejstva ni izključena niti možnost, da bi Pogačar dirko naredil povsem nezanimivo in vodil od starta do cilja, saj se že danes pričakuje, da bo pretegnil svoje noge. »Vsak bi si to želel, a tega z ekipo nimamo v načrtu. Bilo bi preveč utrujajoče za vse,« miri 25-letnik, ki pa je z dirke po Franciji vajen, da vsak dan stopi na oder za zmagovalce, saj je belo majico najboljšega kolesarja na sebi preko celotne dirke nosil tri leta zaporedoma.

Da bo dirka zelo nezanimiva in enosmerna, kaže tudi statistika. Sodeč po algoritmu spletne strani ProCyclingStats.com je letošnja startna lista najskromnejša po kvaliteti v zgodovini dirke po Italiji, končni zmagovalec pa še nikoli ni bil tako izrazit. Kljub naštetemu se konkurenca na start ne podaja z belo zastavo. Prvi izzivalec Pogija bo izkušen Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Lani je 37-letnik vse do zadnjega dneva ogrožal Primoža Rogliča, ki je na Svetih Višarjih postal prvi Slovenec s končno zmago na Giru. »V življenju nisem spremljal dirk Eddyja Merckxa, a način, kako tekmuje Tadej Pogačar, ga zagotovo uvršča v kategorijo enega najboljših v zgodovini našega športa,« s spoštljivimi besedami o svojem rivalu govori Geraint Thomas.

Bora tudi uradno z novimi “krili”

»Je izrazit favorit, a to ne pomeni, da mi nimamo možnosti. Če ne drugega, gremo lahko na dirko povsem razbremenjeni. Ves pritisk je na njem. Na razpolago imamo 3400 kilometrov ceste in večkrat moramo s skupnimi močmi preveriti njegove noge,« Valižan vse tekmece Pogačarja že pred začetkom dirke poziva v koalicijo.

Med največjimi konkurenti Pogačarja tokrat ni nikogar iz najuspešnejše ekipe na grand tourih zadnjih let: Visme –​ Lease a Bike. Nizozemsko moštvo je lani kot prvo slavilo na vseh treh dirkah v istem letu, in to s tremi različnimi kolesarji. Tokrat se na Giro podajajo z misijo lovljenja etapnih zmag, na katero računa tudi Jan Tratnik, v skupnem seštevku pa bo štrene poskušal mešati letošnji prišlek Cian Uijtdebroeks. »Sproti bomo videli, kako bo reagiralo moje telo v tretjem tednu dirkanja. Želim si biti visoko v generalni uvrstitvi, bela majica najboljšega mladega kolesarja bi bila sanjski scenarij,« je cilje predstavil komaj 21-letni Belgijec. Z visokimi cilji se na dirko podaja tudi nemška Bora-Hansgrohe z Danielom Felipejem Martinezom na čelu. Kolumbijec je v letošnji sezoni v odlični formi, na dirki po Algarveju je dvakrat v ciljnem sprintu navkreber premagal Remca Evenepoela. Osemindvajsetletni prišlek iz Ineosa bo še dodatno motiviran, saj bo nemško moštvo še zadnjič v zgodovini nastopalo pod imenom Bora-Hansgrohe. Že na dirki po Franciji bo Primoža Rogliča in sotekmovalce krasil napis Red Bull – Bora-Hansgrohe. »Posel je dokončno sklenjen in na dirki po Franciji se bomo pojavili z novim imenom,« je pred začetkom dirke razkril šef ekipe ​Ralph Denk​, ​​ki pa ni želel razkriti novih barv moštva.

Domači navijači bodo svoje upe v večini polagali v dvojec Bahrain-Victoriousa Damiana Carusa in Antonia Tiberija. Slednji se bo z 22 leti boril tudi za belo majico, vseeno pa bi bila njuna uvrstitev povsem na vrh zelo veliko presenečenje. Nasploh bodo domači navijači lahko spremljali le 43 italijanskih kolesarjev, kar je najmanj v zgodovini dirke. Malo število domačih kolesarjev in velika prevlada Pogačarja znata biti ključna dejavnika za to, da bo na dirki manj gledalcev, zato je za organizatorje še toliko večja škoda, da letos v načrtu ni takšne etape kot lani, ko so slovenski navijači na Svetih Višarjih pripravili nepozabno vzdušje. »Verjamem, da bo tudi tokrat ob cesti veliko slovenskih zastav,« je vseeno prepričan Pogačar, ki komaj čaka, da se dirkanje začne. Kolesarje na dirki čaka osem hribovitih etap, pet gorskih, šest ravninskih in dve vožnji na čas. Bolj kot skupni seštevek bo zanimivo spremljati boj za najboljšega sprinterja, saj so na startu skoraj vsi najhitrejši kolesarji na svetu.

*** 43 domačinov je na startni listi letošnje dirke po Italiji, kar je najmanj v zgodovini dirke. 56 kolesarjev bo prvič nastopalo na Giru. Med debitanti je tudi Tadej Pogačar.