Za Slovenijo so danes zadeli Žiga Mehle (4.), Nik Simšič (13.) in Jan Drozg (60.).

Slovenci so SP, na katerem želijo priti na prvo ali drugo mesto, ki prinašata vrnitev v elitno skupino, slabo začeli. Na prvi tekmi so namreč izgubili z Južno Korejo z 2:4. A so na drugi tekmi že pokazali pričakovano podobo in igro ter s 6:1 premagali Romunijo. V sredo pa so dosegli zelo pomembno zmago, ko so z 2:0 premagali gostitelje Italijane.

Na lestvici imajo zdaj na prvem mestu devet točk. Drugi Madžari (s tekmo manj) in tretji Romuni, ki so danes premagali Južno Korejo s 3:2, imajo po šest točk, Madžari bodo zvečer igrali z Italijo.

Ob idealnem razpletu te večerne tekme in zmagi Madžarske po rednem delu bi si Slovenija že danes zagotovila napredovanje med elito.

Prvenstvo se bo končalo v soboto, ko bodo Slovenci z Madžari ob 19.30 igrali sploh zadnjo tekmo v Bolzanu.