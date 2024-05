»V EU smo sprejeli zakonodajo brez primere, in sicer akt o svobodi medijev in direktivo za zaščito novinarjev pred zlorabami v sodnih postopkih. Države članice pozivamo, naj ta pravila čim prej začnejo izvajati,« je dejala podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova in poudarila, da je dolžnost demokracije, da zaščiti svoje novinarje.

Tudi evropski komisar za notranji trg Thierry Breton meni, da je zagotavljanje zdravega medijskega okolja bistvenega pomena za demokracijo. Prepričan je, da je EU z novimi ukrepi, ki bodo v veljavo stopili prihodnji teden, opremljena z impresivnim orodjem za ohranjanje neodvisnosti in pluralnosti medijev, je sporočila Evropska komisija.

V ponedeljek bodo tako v veljavo stopila nova pravila za zaščito novinarjev in aktivistov pred t. i. strateškimi oz. SLAPP tožbami, katerih namen je ustrahovati in utišati kritično javnost. Posamezniki, ki so tarča tožb, bodo med drugim imeli možnost zaprositi sodišče, da postopek predčasno opusti.

Le dan pozneje pa bo začel veljati akt o svobodi medijev, ki bo vzpostavil skupni okvir za medijske storitve na notranjem trgu EU ter zagotovil zaščito svobode medijev, njihovega pluralizma in uredniške neodvisnosti v uniji.