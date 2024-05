Nepreslišano: Elke Kahr, županja Gradca iz Komunistične stranke Avstrije (KPÖ)

Kako natančno se Komunistična stranka Avstrije razlikuje od drugih sorodnih strank pri nas Najpomembnejša razlika je, da smo osredotočeni na javno dobro, na krepitev javne lastnine. Naša temeljna politika je, da mora biti vse, kar človek nujno potrebuje, v javni lasti. To pomeni, da mora občina ali pa država skrbeti za javna stanovanja, za šole, elektrika mora biti po našem prepričanju pod javnim nadzorom, upravljanje vode, vrtci tudi, vsak mora imeti toplotno energijo in tako naprej, nič, kar človek nujno potrebuje, ne sme biti prepuščeno zasebni iniciativi, ampak mora biti vse pod javnim nadzorom. To je največja razlika med nami in drugimi strankami, še posebej v razmerju do Zelenih, ki s privatizacijo javnih storitev nimajo tolikšnih težav. Zeleni so v Avstriji že prevečkrat popustili ÖVP, ki zagovarja privatizacijo, podobno tudi SPÖ. Naša druga točka pa je, da mora biti vsak posameznik s svojimi dolžnostmi in pravicami brez vsakršne diskriminacije član politične družine.