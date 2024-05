Prva tožnica Gérardu Depardieuju očita, da jo je na snemanju filma Les volets verts Jeana Beckerja nekega dne, ko je sedel na hodniku, zgrabil z nogami in stisnil med svoja stegna. Dotikal naj bi se njenega pasu, oprsja in zadnjice ter ji rekel: »Svoj veliki dežnik ti bom zabil v p.... «Tožnica je povedala, da je morala prositi za pomoč, da se je rešila iz njegovega primeža. Snemalna ekipa je od igralca zahtevala, naj se opraviči, po tem dogodku pa jo je​ med snemanjem filma redno klical »tista k....«.

Depardieu se je na obtožbe v časopisu Le Figaro oktobra lani odzval »s svojo resnico« in jih zanikal, s čimer naj bi tožnici povzročil še večje travme, tako da ne more več delati, obenem pa naj bi imela napade anksioznosti in posttravmatski stres. Drugo tožnico naj bi legendarni igralec nadlegoval med snemanjem kratkega filma Le magicien et les siamois Jean-Pierra Mockyja. Kot trdi, se je vse začelo nekaj ​​dni pred začetkom snemanja, ko se je več članov ekipe sestalo v hiši Gérarda Depardieuja v Parizu na vajah. Stara je bila 24 let, po njenih trditvah pa jo je nadlegoval tako, da se je dotikal njene zadnjice in dajal nespodobne komentarje. Nadlegovanje se je nadaljevalo tudi na snemanju, kjer se je Depardieu znova dotikal intimnih delov, nagovarjal pa jo je tudi k spolnim odnosom.