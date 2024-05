Dež v Dubaju

Pred sto leti, aprila 1924, so slaboumnega motenega gostilniškega razgrajača – ki je prekinil govor bavarskega državnega zaupnika, razbil pivski vrček in iz pištole izstrelil naboj v zrak ter tako razglasil državni udar – na sodišču v Münchnu obsodili na pet let zapora. Nekateri so trdili, da je ta smešna kazen primerna le za motenje javnega reda in miru, drugi, da je pet let povsem dovolj, da pride k pameti, spet tretji so trdili, da je človek očitno bolan in da sodi v kakšen državni sanatorij. Četrtih, ki bi opozorili na to, da je ta človek nevaren za celotno človeštvo, takrat ni bilo. Če bi se takrat oglasili in kot pooblaščeni sodni izvedenec ocenili, da bo ta človek čez komaj dvajset let odgovoren za najmanj petinsedemdeset milijonov mrtvih, bi sodišče poklicalo stražo, da v sanatorij namesto njega odpeljejo vas.