»To je eden najbolj zapletenih, nenavadnih in pretresljivih primerov, ki smo ga kadarkoli preiskovali. Na nekaj vprašanj nam je uspelo odgovoriti, nekaj pa jih bo za vedno ostalo neodgovorjenih,« je najdbo štirih trupelcev v zamrzovalniku opisal tožilec okrožja Suffolk Kevin Hayden. Ker je mrliški oglednik vzrok smrti pri vseh štirih dojenčkih označil kot »nedoločen«, njihove mame Alexis Aldamir ne bodo mogli sodno preganjati. Vsaj ne zaradi umora oziroma povzročitve smrti. Skrivnostni primer bo tako ostal nerešen.

Trupla so v zamrzovalniku stanovanja danes 69 let stare Alexis Aldamir našli novembra leta 2022. Policijo sta poklicala njen brat in svakinja, ki sta po njeni selitvi v dom za starejše čistila stanovanje in naletela na grozljiv prizor. V zamrzovalniku sta našla trupla štirih dojenčkov, dva sta bila ženskega, dva moškega spola. S popkovino vred so bila zavita v aluminijasto folijo, pospravljena pa vsak v svojo škatlo za čevlje. Sodeč po izjavi za javnost izpred nekaj dni mrliški oglednik ne more določiti (natančnega) časa smrti. »Obdukcija ni pokazala nikakršnih notranjih ali zunanjih poškodb,« so zapisali. Poleg tega pa v njihovih želodcih tudi niso našli sledi mleka ali hrane. Vzroka smrti niso mogli določiti. Možno je, da so se že rodili mrtvi.

Prikrivala nosečnosti

Alexis Aldamir je v stanovanju živela vse od leta 1982. Danes živi v domu za starejše, kjer so jo obiskali preiskovalci in ji vzeli vzorec DNK za primerjavo. Analiza je potrdila, da so bili dojenčki njeni. Ugotovili so tudi, kdo je bil njihov oče. Gre za moškega, ki je umrl že leta 2011. Z njim je imela še enega otroka, ki pa sta ga leta 1982 dala v posvojitev. Kaj veliko si z Aldamirjevo preiskovalci niso mogli pomagati, saj je bila med zaslišanjem zmedena, sploh ni vedela s kom govori in kaj jo sprašujejo, še piše v izjavi za javnost tožilstva. Njeno slabo psihično stanje je tudi eden od razlogov, zakaj je ne bodo sodno preganjali. In ker preiskava ni z gotovostjo pokazala, da je bilo sploh storjeno kako kaznivo dejanje, obtožnice ne bodo vlagali.

»Nikoli ne bo natančno znano, kaj se je zares zgodilo s štirimi dojenčki ter kdaj in kje so umrli. Tudi ne, ali so se rodili živi. Tudi ne, kako je Alexis uspelo prikrivati vse nosečnosti in zakaj se je sploh odločila za to,« je komentiral tožilec Kevin Hayden. Aldamirjeva je med letoma 1980 in 2021 delala za računovodsko podjetje v Bostonu. Sodelavci so jo opisali kot »močnejšo« žensko, ki se je rada oblačila v ohlapna oblačila. Ne glede na vreme. Noben od njih ni nikoli opazil, da bi bila noseča.