Tekma Bayerna in Reala Madrid na Alianz Areni v Münchnu pred 75.000 gledalci je bil klasičen evropski nogometni derbi dveh velikanov, ki se je po vrhunski predstavi in preobratih končal z remijem 2:2, kar je obet za dramatično povratno tekmo na stadionu Santiago Bernabeu. Junak v vrstah Reala je bil Brazilec Vinicius Junior, ki je dosegel vodilni gol po izjemni podaji Kroosa (v prvem polčasu je imel le eno netočno podajo izmed 49), kar je iz igre vrgle celotno obrambo Bayerna, in hladnokrvno realiziral enajstmetrovko za izenačenje v zaključku tekme.

​Aneclotti pohvalil hladnokrvnost Vincius Juniorja

»Podaja Kroosa je bila pravo darilo, s katerim mi je olajšal dosego zadetka. Veliko časa trenirava skupaj, zelo dobro ga poznam, enako on mene, zato nama je lažje. Vesel sem dveh golov, a dobro smo delovali tudi v obrambi. V ligi prvakov je najbolj pomembno, da ostaneš neporažen. Na povratni tekmi moramo igrati bolje in spraviti Real Madrid tja, kamor spada, v finale na Wembleyju. Prepričan sem, da bomo mi in navijači na domačem Santiago Bernabeu dali vse, kar zmoremo, in doživeli še eno čarobno noč,« je povedal najboljši igralec tekme Vinicius Junior, ki ga v domovini primerjajo z rojakom Ronaldom. »Ronaldo je bil moj idol, čeprav sem ga videl igrati le na televiziji. Dal mi je že veliko nasvetov,« je za brazilsko televizijo dodal Vinicius Junior, ki je tokrat igral v vlogi klasične devetke in prejel pohvale trenerja Ancelottija za hladnokrvnost pred nemškim golom.

Real Madrid na Bavarskem ni blestel. V prvem polčasu se je branil tudi z 11 igralci izza žoge in se znašel v težavah, ko je Bayern z goloma Saneja in Kanea iz enajstmetrovke (vezist Reala in soigralec iz reprezentance Anglije Bellingham ga je skušal zmesti tako, da mu je šepetal na uho) naredil preobrat. Ko sta pri Realu v 75. minuti v igro vstopila Luka Modrić (zamenjal je Bellinghama, ki so ga grabili krči) in Barhim Diaz, sta prinesla energijo in gostje so zaigrali v skladu s slovesom. Izid so izenačili iz enajstmetrovke, ki jo je na račun inteligence in hitrosti priigral Rodrygo. »Če že ne moremo zmagati, je pomembno, da ne izgubimo. Dva gola smo prejeli, ker smo nekaj časa igrali zaspano. Vajeni smo takšnih tekem v ligi prvakov. V trenutkih, ko mislijo, da smo mrtvi, smo še bolj zbrani in vedno verjamemo, da se bo nekaj zgodilo. Ko je ekipa pod pritiskom, dobi dodatno moč,« je povedal Rodrygo. Trener Carlo Ancelotti je tekmo vodil pragmatično, saj je ocenil, da Bayernu konkurenčen tudi tako, da občasno pred svoj gol »parkira avtobus«. Znova je dokazal, da to, če je tekmec v polju boljši od Reala, ne pomeni veliko. »Izid je dober, igra pa bi bila lahko boljša. Bayern je nevaren tekmec, dobro je igral, mi pa nismo. Tekmecu smo dali preveč prostora in nadzor nad tekmo. V naši igri je bilo premalo intenzivnosti. Izgubili smo preveč dvobojev, a smo tekmo dobro zaključili,« je povedal Carlo Ancelotti, ki je imel odgovore na vse poteze s klopi Bayerna.

​Bayern je v drugem polčasu zaigral bolje, ko je trener Thomas Tuchel Saneja prestavil na desno krilo, Musialo na levo, Goretzko pa je zamenjal z Guerreirom, ki je povzročal stalne težave obrambi Reala, kjer je najbolj trpel Vazquez. Če je imel Real težave na obeh krilih, je Rudiger povsem zaprl Kanea. »Začeli smo dobro in bi lahko takoj povedli. Ne vem, zakaj nato nismo več igrali po načrtu. Ko smo prejeli gol, je postalo težko. V drugem polčasu smo igrali bolje, manjkalo je le boljše izkoriščanje priložnosti. Po vodstvu z 2:1 bi morali doseči še tretji gol. Po takšni tekmi, ko je tekmec iz dveh priložnosti zabil dva gola, je občutek čuden. Menim, da so možnosti za napredovanje v finale 50:50,« je bil razočaran trener Bayerna Thomas Tuchel. V Nemčiji so krivca za oba gola našli v južnokorejskem branilcu Kimu, za katerega je Bayern plačal Napoliju 50 milijonov evrov odškodnine, saj je imel sloves najboljšega štoperja serie A. Bayern je napovedal, da odločitve o novem trenerju – Tuchel bo namreč odšel ne glede na dosežek v ligi prvakov – ne bo sprejemal pred povratno tekmo v sredo v Madridu. Medtem je 65-letni Ralf Rangnick zavrnil ponudbo Bavarcev, saj bo ostal selektor avstrijske reprezentance.

​PSG kaznovan za počasno igro

Borussia Dortmund in PSG sta v izjemnem vzdušju odigrala sijajno tekmo z veliko priložnostmi, a 81.365 gledalcev na kultnem stadionu Signal Iduna Park je videlo le en gol za zasluženo zmago gostiteljev. Borussia je dobesedno letela na krilih glasne podpore s tribun, igralci so dobivali dvoboje ena na ena po celem igrišču, v napadu sta bila izjemna tehnično odlični Sancho s kar 12 preigravanji in hitri bojevnik Adeyami, v obrambi je s kolektivno igro zaustavila Mbappeja. »Zaslužena zmaga, ki je plod odlične ekipne izvedbe, saj smo veliko tekli. Lahko bi dosegli več golov, enako velja tudi za tekmeca. Zame je to dober izid, v Parizu pa nas čaka precej težji večer. Zdaj potrebujemo remi na povratni tekmi, pred katero imamo majhno prednost in lepo priložnost,« je bil navdušen trener Borussie Edin Terzić, ki je pobral dvojni dobiček. Borussia je z zmago poskrbela, da bo Nemčija v prenovljeni ligi prvakov v naslednji sezoni imela pet klubov. Prav Borussia je na petem mestu bundeslige.

Odločilni trenutek je bil v 36. minuti, ko je 31-letni Füllkrug globinsko podajo ustavil z desnico, nato pa z levico žogo neubranljivo in natančno poslal mimo vratarja Donnaruma. »Vzdušje je bilo izjemno, občutek je bil, kot da gremo v tekmo z vodstvom z 1:0. Med tekmo smo pogosto trpeli. Bila so obdobja, ko so izvajali velik pritisk, ki pa je na tekmah proti tako vrhunski ekipi neizogiben,« je povedal nemški reprezentant Niclas Füllkrug, ki je prišel v Dortmund pred letošnjo sezono iz Werderja Bremen.

PSG je bil kaznovan za počasno in brezidejno igro v prvem polčasu, v drugem pa je v enem napadu kar dvakrat stresel vratnico. »To je nogomet. Včasih je čudovit, drugič nisi nagrajen. Tekma je bila zahtevna. Naša slačilnica je malo žalostna, ker smo dvakrat zadeli le vratnico. Naši navijači so nam dajali energijo vso tekmo. Priznati moram, da je to izjemen stadion z navijači, ki vedo, kako podpreti svojo ekipo,« je tekmo videl trener PSG Luis Enrique.

*** 73. enajstmetrovko v karieri je realiziral Harry Kane. Zgrešil jih je 11. 11 tekem (7 zmag, 4 remiji) je dolg niz neporaženosti Borussie na domačem stadionu.

Semafor lige prvakov Polfinale, prvi tekmi: Bayern – Real Madrid 2:2 (0:1, Sane 53, Kane 57/11 m; Vinicius Junior 24, 83/11 m), povratna tekma 8. maja ob 21. uri v Madridu; Borussia Dortmund – PSG 1:0 (1:0 Füllkrug 36), povratna tekma 7. maja ob 21. uri v Parizu. Finale 1. junija v Londonu.