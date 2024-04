Pretekli teden je vlagateljem prinesel opozorilo, da je treba pri vlaganju na delniške trge računati tudi na občasne padce tečajev naložb. Čeprav zna biti to včasih boleče, pa so popravki neizogiben del investiranja. Znižanje vrednosti indeksov gre pripisati dejstvu, da tržni udeleženci pričakujejo vse manj nižanj referenčne obrestne mere v ZDA, in večjim geopolitičnim tveganjem. Vseeno pa večina vlagateljev spora med Izraelom in Iranom ne vidi kot pretirano problematičnega, saj je bil vpliv nesoglasij na trg surove nafte minimalen. Višje obrestne mere pa bodo očitno z nami dalj časa, saj je predvsem ameriško gospodarstvo močnejše od pričakovanj.

To lahko razberemo tudi iz najnovejše napovedi Mednarodnega denarnega sklada (IMF), ki je zvišal letošnjo napoved ameriške gospodarske rasti na 2,7 odstotka. Nasploh lahko rečemo, da ameriško gospodarstvo konstantno pozitivno preseneča. Pretekli teden objavljeni podatek o rasti marčevske prodaje na drobno je krepko presegel pričakovanja analitikov, tudi podatek za februar je bil popravljen navzgor. Iz najnovejših podatkov s trga dela lahko razberemo, da zahtevki za nadomestila za brezposelnost ostajajo nizki. Tega se zaveda tudi Fed. Guverner Powell je priznal, da je upadanje ravni inflacije v zadnjih mesecih zastalo, kar so analitiki razumeli kot namig o ohranjanju obrestne mere na ravneh prek 5 odstotkov dlje časa. Tudi tečaji delnic na evropskih borzah so se večinoma znižali, čeprav je bil upad nižji kot v ZDA. Vse kaže, da bo ECB nižala obrestne mere hitreje kot Fed. Zelo verjetno bo prišlo do prvega nižanja obrestne mere že junija, vendar pa vodilni guvernerji opozarjajo, da je negotovost glede inflacije in geopolitičnih tveganj povišana. Naj omenimo še britanski upad ravni inflacije na najnižjo raven v zadnjih dveh letih; 3,2-odstotna rast cen je že dokaj blizu želeni stopnji, vendar pa po drugi strani nelagodje vzbuja rast cen storitev, ki znaša kar 6 odstotkov.

Za nekoliko več optimizma je poskrbel šanghajski borzni indeks, ki je teden končal v zelenem. Kitajska je poročala o višji gospodarski rasti od pričakovanj, saj se je njeno gospodarstvo v prvem četrtletju na letni ravni okrepilo za 5,3 odstotka oziroma za 1,6 odstotka na četrtletni ravni. Industrijska proizvodnja se je marca glede na leto poprej povečala za solidnih 4,5 odstotka, žal pa konca težav v nepremičninskem sektorju še ni na vidiku. Investicije v nepremičninski sektor so v prvem četrtletju na letni ravni upadle za 9,5 odstotka, cene novih stanovanj pa konstantno upadajo. Da so cene na mesečni ravni upadle za 0,3 odstotka, ni slišati ravno obetavno, vendar pa kaže na nizko povpraševanje po nepremičninah na Kitajskem. S kar krepkimi pocenitvami so se v preteklem tednu soočili vlagatelji v japonske delnice, čeprav je šibak jen pripomogel h kar 7,3-odstotni letni rasti izvoza. Guverner centralne banke je namreč opozoril, da bi lahko šibak jen, ki preko višjih cen uvoza zvišuje inflacijo, vodil v zviševanje obrestne mere.

Sezona objav rezultatov poslovanja podjetij v prvem četrtletju je v polnem zagonu. Tečaj delnice Netflixa je kljub dobremu poslovanju upadel skoraj za desetino, saj je vodstvo podalo precej skromno napoved prihodnjega poslovanja, poleg tega bodo s prihodnjim letom prenehali poročati o številu naročnikov, kar je eden izmed ključnih podatkov ocene uspešnosti poslovanja. Po visoki letošnji rasti so se ohladile delnice podjetij iz panoge polprevodnikov. Prihodki nizozemskega ASML so negativno presenetili in popravek cene delnice je bil neizbežen. Podobno usodo je doživel tudi tečaj delnice Nvidie, ki se je v petek sesedel za 10 odstotkov in je od rekorda oddaljen že za več kot petino. V nasprotju z omenjenimi podjetji pa je pozitivno presenetil francoski L'Oreal, saj je prodaja v Evropi in ZDA krepko presegla pričakovanja.