Pozorni spremljevalec stavke že sluti, da je zadaj še del desničarskega življa. »Tehnologija« je pa čisto ameriška: kaj nas briga ves svet, mi delujemo, poudarjeno, z vsemi sredstvi za svoj interes, Fidesovci pa zase in za novo vlado po svojem okusu. Strašijo in na vse načine delajo sramotno propagando, češ, petindvajset (mladih?) zdravnikov je že odšlo v tujino. S krasnim, vam na srcu priraščenim domoljubjem; tako vas je razumeti, delate pa prav nasprotno. Saj se menda trudite za paciente; no, res da za tiste bolj bogate, domoljubje pa tudi njim godi, ker so tudi oni Slovenci. Vaše izjave na dan 24. 4. 2024 zvenijo prav brezobzirno, taka je pač vaša izjemna trmoglavost, s katero zasledujete vaš interes. Normalno vzgojeni človek pač ne more z glavo skozi zid, vsaj malenkostno upošteva javno mnenje, državne finance, skrbi za svoj ugled (zdravniki so pri tem na vrhu, vi ga poleg sebe, tudi namerno, zavestno (!) uničujete celotnemu zdravniškemu cehu).

Kolikor toliko uglajenega Slovenca, pa še zdravnika povrh, je kar močno sram ob tolikšni vztrajnosti za udejanjenje svojega prepotentnega pohlepa. Kam naj vas torej štejem, vi Fidesovci? To vprašanje bo ostalo dolga, dolga leta aktualno, vendar le, če boste še naprej ravnali narobe.

Herman Graber, Ljubljana