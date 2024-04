El Arabi Hilal Soudani Maribor, 1987

Šestintridesetletni alžirski nogometaš je eden najboljših, ki so kadar koli nastopili v naši prvi ligi, in veliko vprašanje je, kako bi se letošnje prvenstvo izteklo, če bi lahko igral na vseh tekmah. Bivši alžirski reprezentant je za svoje nacionalno moštvo zbral 56 nastopov in dosegel velikih 24 golov. Nič slabši ni bil na mednarodni klubski sceni, leta 2011 je odšel na Portugalsko k Vitória de Guimarães (37 tekem, 13 golov), potem pa je za zagrebški Dinamo v petih letih odigral 132 tekem, zabil kar 69 golov in postal štirikrat prvak Hrvaške, leta 2017 najboljši nogometaš in leto pozneje najboljši strelec hrvaškega prvenstva. Po Dinamu je igral nekaj manj, a je vseeno dosegal gole: šest tekem za angleški Nottingham Forest in dva gola, 24 tekem in devet golov za Olympiacos, uspešno je igral v Savdski Arabiji za Al Fateh in Damac. Lani se je preselil v Maribor, kjer se je hitro videlo, da je izvrsten nogometaš, a je po poškodbi začel zares igrati šele spomladi. V 23 tekmah za Maribor je dosegel 11 golov.