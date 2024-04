Ti novi zemljevidi spremenjenega površja so nato izjemno koristni za humanitarne organizacije, ki se odpravljajo na pomoč ljudem, prizadetim v naravnih katastrofah. Makuatejeva sicer skupaj z drugimi strokovnjaki ugotavlja, da je satelitska pokritost Afrike še izjemno majhna. S svojimi sateliti prednjačita Republika Južna Afrika in Egipt. Ker ima satelitska tehnologija številne pozitivne vidike uporabe za Afriko – od prostorskega načrtovanja in boja proti podnebnim spremembam do soočanja s kriznimi situacijami – hkrati pa izjemno malo strokovnjakov, Makuatejeva svoje profesionalno delo združuje tudi z izobraževanjem mlade generacije. Ustanovila je nevladno organizacijo, kjer mladim v Kamerunu in Slonokoščeni obali ponuja brezplačno izobraževanje za geoprostorsko analitično delo. Njen cilj je ustvariti naslednjo generacijo analitikov satelitskih posnetkov, ki bodo s svojim znanjem lahko pomagali državam na celini. Ob koncu izobraževanja mladi ne dobijo zgolj potrdila o opravljenih tečajih, temveč jih Makuatejeva poveže tudi z zaposlovalci. Trije so tako že dobili zaposlitev.