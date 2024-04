Marihuana v prometu

Verjetnost povzročitve prometne nesreče ob kajenju marihuane se potroji, v zapisu na spletni strani opozarjajo na sekciji za klinično toksikologijo Interne klinike UKC. »Sposobnost vožnje je zmanjšana za tretjino, če znaša koncentracija THC v krvi štiri mikrograme na liter krvi ali če je koncentracija alkohola v krvi 0,4 promila. Torej je koncentracija THC v krvi, ki povzroči za tretjino zmanjšano sposobnost vožnje, 100.000-krat nižja od koncentracije alkohola v krvi,« pojasnjujejo. Pri kajenju zvitka marihuane, ki vsebuje med 30 in 70 miligramov THC, koncentracija snovi v krvi uživalca poraste in vsaj tri do štiri ure vztraja nad štirimi mikrogrami na liter. Psihomotorična okrnjenost je prisotna do osem ur po kajenju, ko se koncentracija THC v krvi zniža na okoli 2 mikrograma na liter. Uživanje marihuane med drugim povzroča motnje zaznavanja okolice in časa, usklajenosti mišičnih gibov in upočasnjuje reakcijski čas. S tem povzroča nezanesljivo ravnanje med vožnjo in vodi do nastanka prometnih nesreč, še navajajo v centru za klinično toksikologijo in farmakologijo.