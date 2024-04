Slika velikosti 140 x 80 centimetrov z originalnim naslovom Bildnis Fräulein Lieser sodi med pozna dela svetovno znanega vodilnega umetnika dunajske secesije Klimta. Na njej je upodobljena mlada ženska. Gre za članico družine industrialcev Lieser, ki so jo v času nacizma preganjali zaradi judovskega rodu.

Kaj natančno se je dogajalo s sliko v obdobju med leti 1925 in 1960, ni znano. Dunajska dražbena hiša, ki ji je bila avkcija zaupana, je sicer priznana zaradi izkušenj s Klimtovimi deli in strokovnostjo pri obravnavi umetnin, ki so jih zasegli ali zaplenili v času nacizma. V katalogu tako navajajo, da kljub poglobljenim raziskavam doslej niso našli nobenih dokazov, da je bila v preteklosti pridobljena na nezakonit način.

Sedanji lastniki so sliko podedovali pred približno dvema letoma od daljnih sorodnikov. Od sredine 60. let minulega stoletja je slika visela v dnevni sobi vile v bližini Dunaja.