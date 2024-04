Že sedem let je minilo odkar je Avstrijec Stefan Kraft 18. marca 2017 v Vikersundu poletel 253,5 metra, kar še danes velja za svetovni rekord v smučarskih poletih. Vse od takrat se na tekmah svetovnega pokala, ko se te ustavijo na Norveškem ali pri nas v Planici, pojavlja vprašanje o novem svetovnem rekordu, ki pa ga tekmovalci z obstoječimi pravili in velikostmi letalnic ne morejo preseči. »Pravila trenutno so taka, da je nov svetovni rekord nemogoč. V teoriji bi ga morda lahko popravili trije tekmovalci, če bi se jim v danem trenutku vse sestavilo, a realno gledano, je to nemogoče,« nam je zaupal vodja panoge za smučarske skoke pri Smučarski zvezi Slovenije ​Gorazd Pogorelčnik. ​

Ob zaključku svetovnega pokala v Planici to sezono se je pojavilo upanje, da bi do novega svetovnega rekorda lahko prišlo naslednje leto, saj naj bi bila Mednarodna smučarska zveza (FIS) pripravljena na prenovo pravil o velikosti skakalnici. Kot je znano po zadnjih informacijah, se to ne bo zgodilo. »Predlog SZS o povečanju letalnic ni prišel niti do obravnave, saj ga je zavrnil že komite za skakalnice v sklopu Mednarodne smučarske zveze,« nam je slabe novice posredoval šef skokov pri panožni zvezi. »Takšne organizacije, kot so FIS, so zelo toge pri sprejemanju novih pravil in zavirajo razvoj športa,« je še dodal. Kot nam je znano, veliko odgovornosti za zavrnitev slovenskega predloga sloni pri nemški zvezi. Predsednik omejenega komiteja je namreč Nemec Hans Martin Renn, največ pa bi z novim pravilom izgubil Oberstdorf, ki obstoječe letalnice ne more več povečati.

Skrbno varovan projekt

Nad odločitvijo komiteja so bili pri SZS zelo razočarani, saj se zavedajo, da ljudje potrebujejo rekorde in se šport lahko razvija le na tak način, da premika svoje meje. Zavrnitev pa ni ustavila podjetja Red Bull, ki je brez podpore FIS pripravilo lasten projekt rekordnega poleta. Testni skakalec pa je japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši, ki že nekaj let na tekmah svetovnega pokala predstavlja barve korporacije, katere zaščitni znak je rdeči bik.

V ponedeljek je po spletu zaokrožil amaterski posnetek 300 metrske skakalnice Hlíðarfjallu v mestu Akureyri, v pripravah na zgodovinski polet pa je trikratni zmagovalec novoletne turneje sprva skočil 256 metrov in postavil nov neuradni svetovni rekord. Posnetek je sproživ veliko dvomov o avtentičnosti. »Če je dogajanje resnično, gre za zelo dobro skrit projekt. Vsaj pri nas na zvezi o tem prav nihče ni vedel ničesar,« je Gorazd Pogorelčnik potrdil, da se je Japonec lotil izjemno dobro varovanega projekta. Naše poizvedovanje se tukaj ni zaključilo in kaj hitro smo prišli do odkritja, da se nekaj resnično dogaja. »Zadeve ta trenutek ne moremo komentirati,« so nas sicer vljudno zavrnili iz Red Bull Slovenije. Islandska javna televizija pa je kmalu poročala, da sta podjetje in mesto Akureyri že pred enim letom sklenila pogodbo o gradnji skakalnice, ki bi omogočila zgodovinski polet preko 300 metrov.

Kakšne bodo sankcije?

Že kmalu po objavi posnetkov so se pojavile govorice, da je bil polet dolg 256 metrov le del priprav, saj da želi Japonec preskočiti magično mejo 300 metrov. Dan D je bil na sporedu danes. Po naših informacijah je Japonec v svojem najboljšem poizkusu pristal pri 291 metrih. S tem ni dosegel želenega cilja, a zagotovo poskrbel za revolucijo v smučarskih skokih. Uradni svetovni rekord je popravil za 37,5 metra.

To ni bil prvi poizkus podjetja, ki podpira ekstremne športne dosežke, da se premaga meja 300 metrov. Z enako idejo so do smučarskih skakalcev pristopili že leta 2011. Za projekt so takrat izvedeli tudi odgovorni pri FIS, ki so dogodek, ki bi se moral odviti v Avstriji, preprečili. Vsem tekmovalcem, ki bi se ga udeležili, pa napovedali doživljenjsko prepoved tekmovanja na tekmah svetovnega pokala.

»Očitno so tokrat vse dobro preučili in Japonca ne bo doletela kakšna hujša kazen. Kobajašiju sem le poslal sporočilo, da če je njegov projekt resničen, ima vso mojo podporo in se bom zavzel zanj,« nam je zaupal ​Jernej Damjan, predstavnik tekmovalcev pri FIS. Nekdanji vrhunski smučarski skakalec je znan po tem, da je velik zagovornik novosti v športu in se že dolga leta bori za navijačem bolj prijazna tekmovanja. Slovenski as nas je nekaj ur zatem poklical nazaj in potrdil vse naštete govorice, s čimer je potrdil tudi informacijo o dolžini novega rekorda.

Manj navdušeni so nad dogodki zadovoljni pri Mednarodni smučarski zvezi. »Opazili smo posnetke, ki so se pojavili. Pojavlja se vprašaj avtentičnosti, zato sedaj ne moremo govoriti o kakšnih sankcijah,« nam je zaupal pomočnik direktorja svetovnega pokala ​Borek Sedlak. Kasneje se je na hitro oglasil še direktor Sandro Pertile:»To je početje, ki ni v skladu z našim pravilnikom. Pripravljamo scenarije, kaj lahko storimo.« Dvodnevno skrivno dogajanje na Islandiji buri veliko duhov v smučarskih skokih. Početje bi lahko imelo slab vpliv na Japončevo nadaljnjo kariero in pozitivno na razvoj športa. Krovna zveza bo morala reagirati, saj so skoki, dolgi 300 metrov in več, očitno varni in mogoči.