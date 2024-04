Za izginotje in umor male Danke Ilić v kraju Banjsko Polje na vzhodu Srbije policija sumi 50-letna komunalna delavca Dejana Dragijevića in Srdjana Jankovića. Deklico naj bi s službenim avtom povozila, ker sta mislila, da je mrtva, pa sta jo vrgla v prtljažnik. Na poti do deponije, kjer sta jo mislila odvreči, se je zbudila, Dragijević pa jo je z golimi rokami zadavil, kar je po aretaciji tudi priznal. Truplo sta odvrgla, a naj bi ga dva dni kasneje na drugo lokacijo prestavila 40-letni Dragijevićev brat Dalibor in 73-letni oče Rado. Truplo iščejo že več kot dva tedna, a ga niso našli. Morda jim bodo pri preiskavi kaj pomagale v hišnih preiskavah v hiši družine Dragijević zaseženi predmeti – poleg službenega avta in več lopat tudi motorna žaga.

Na višjem tožilstvu v kraju Zaječar te dni znova zaslišujejo priče. Med njimi so tudi dekličini starši Ivana in Miloš, ki so znova opisali tisti usodni dan. Medtem sta bila osumljenca v istem prostoru in sta poslušala njune opise. »Smrtna kazen je premila zanju. Do konca življenja morata biti v zaporu. Pošasti sta. Ne da se opisati, kaj doživljamo. Kaj takega bi lahko razumeli le starši. Ni nam jasno, zakaj nista takrat poklicala na pomoč in raje storila to, kar sta. Z Ivano preživljava grozne dni, kličejo naju različni ljudje in naju žalijo, krivijo za vse, kar se je zgodilo. Moram sem zamenjati telefonsko številko. Tako ne moremo več,« je pred zaslišanjem na kratko spregovoril Dankin oče Miloš.

Tudi oče drugega osumljenca molči

Kot priča je bil danes zaslišan oče osumljenega Srdjana Jankovića, Dušan Janković, piše Kurir. »Izkoristil je pravico, da v postopku zoper sina molči,« so zapisali. Tako se je prejšnji teden odločila tudi mama drugega osumljenca Svetlana Dragijević. Gre za t. i. institut pravne dobrote, saj zaradi bližnjih sorodstvenih vezi posameznik v določenih primerih ni dolžan pričati. Svetlana je sicer prepričana, da je njen sin nedolžen in so mu celotno dejanje podtaknili. Poleg njega je v priporu tudi njen mož Rado in sicer zaradi pomoči pri premiku trupla. Ta je včeraj tožilstvo obvestil o zamenjavi odvetnika. Ker je prosil za zagovornika po uradni dolžnosti, se v srbskih medijih sedaj sprašujejo, ali je družini Dragijević začelo primanjkovati denarja za obrambo. Mama Svetlana naj bi namreč že pred dnevi potožila, da je pravkar odpuščenemu odvetniku dolžna že tisoč evrov. Oče Rado se sicer brani z molkom.Po drugi strani mu očitajo, da je to le manever, s katerim skuša le zavlačevati postopek.

Obnašala sta se povsem običajno

Včeraj in danes je bilo oziroma še bo zaslišanih skupno štirinajst prič, izpovedi katerih bo tožilstvo poleg sledi DNK in krvi, izvedenskega mnenja psihiatrične stroke, priznanja in drugih dokazov skušalo dokazati, da sta morilca prav Dragijević in Janković. Med pričami so ljudje, ki so imeli tisti dan stik z njima. Sodelavci so po navedbah srbskih medijev podrobno opisali njuno vedenje tistega usodnega dne, ko sta se po domnevnem umoru vrnila v službo. »Osumljena sta v sodni dvorani vse to poslušala, zato je bilo vzdušje neprijetno. Vsi so se izogibali morebitnim pogledom v oči,« je za Telegraf povedal neimenovani vir blizu preiskave. Sodelavci naj bi pričali, da sta Dejan in Srdjan takrat vrnila službeni avto, nista se pa nič kaj čudno obnašala. Pravzaprav tako, kot običajno. Tudi dni zatem sta prihajala v službo, kot se ne bi nič zgodilo. Po navedbah posameznikov se je Dejan celo pridružil organizirani iskalni akciji za pogrešano Danko. Srbski mediji še pišejo, da bodo po zaključenih zaslišanjih prič osumljenca poslali na še en psihiatrični pregled v Beograd.

Do smrti so ga pretepli policisti

Že v petek pa smo pisali, kako naj bi 40-letni Dalibor Dragijević, brat osumljenega za umor in sam osumljen za premik dekličinega trupla, med policijskim pridržanjem umrl nasilne smrti. Mediji navajajo, da naj bi beograjski inštitut za sodno medicino na truplu 40-letnika našel več poškodb, ki so bile posledica udarcev, in ocenil, da smrt 40-letnika vendarle ni bila naravna, kakor naj bi že nekaj ur po smrti pred dvema tednoma potrdil mrliški oglednik. Dalibor je umrl v policijskem pridržanju. Srbska policija je takrat sporočila, da mu je sredi noči nenadoma postalo slabo, kljub pravočasnemu odzivu policistov pa je nato umrl. Po poročanju časnika Radar pa naj bi umrl, ker so ga policisti pretepli do smrti.

Na notranjem ministrstvu se na te navedbe še niso odzvali, z višjega tožilstva v Zaječarju pa so sporočili, da rezultatov obdukcije še niso prejeli oziroma jih morajo še preučiti. Postavljajo se vprašanja, kako in zakaj je mrliški oglednik potrdil naravno smrt, če pa so bili na truplu vidni znaki nasilja. Po pisanju portala Nova.rs pa po neuradnih informacijah 40-letniku v času njegove smrti na policijski postaji pridržanje sploh ni bilo odrejeno.

V čakanju na odziv različnih institucij na domnevno nasilno smrt moškega, ki naj bi ga brutalno pretepli policisti, Sandra Radivojević iz beograjskega centra za človekove pravice pravi, da sploh ni pomembno, ali je tožilstvo že prejelo poročilo o obdukciji ali ne. Glede na to, da imajo informacijo iz medijev, so se nanjo dolžni odzvati po uradni dolžnosti. Gre namreč za navedbe o umoru in mučenju, za kar je zagrožena kazen vse od 40 let pa do dosmrtnega zapora. Sprašuje se tudi, kako na tožilstvu niso že prej dobili informacij, da so na truplu našli sledi poškodb.