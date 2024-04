»Seveda zelo obžalujemo njegovo odločitev, da zahteva spremembo države pri nizozemski smučarski zvezi, a na koncu smo jo podprli,« je dejal generalni sekretar avstrijske zveze Christian Scherer.

Hirscher je od leta 2011 do 2019 osemkrat zapored zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala, večkrat kot kdorkoli drug. Nato je končal športno pot. Dvakratni olimpijski prvak in sedemkratni svetovni prvak želi poleti na Novi Zelandiji na tekmah Fis zbrati dovolj točk, da bi nato lahko v novi zimi svetovnega pokala spet tekmoval z najboljšimi na svetu.

Hirscher ima doslej v življenjepisu 67 zmag v svetovnem pokalu in skupno 138 uvrstitev na stopničke. S sedmimi naslovi svetovnega prvaka in štirimi srebrnimi medaljami je najuspešnejši udeleženec svetovnega prvenstva v zgodovini alpskega smučanja. Po šestkrat je osvojil tudi male kristalne globuse v slalomu in veleslalomu.

Avstrijska smučarska zveza se je zelo trudila, da bi Hirscherju ponudili »najboljše možne in individualne pogoje« v primeru njegove vrnitve, pravi Scherer. V zahvalo za dosedanje dosežke v smučanju je bila njegova prošnja za spremembo zveze soglasno ugodena.

Če se Hirscher vrne, bi bila to druga vrnitev v alpsko smučanje v zadnjem času. Marca je Norvežan Lucas Pinheiro Braathen že napovedal, da bo znova nastopil v svetovnem pokalu. Specialist za slalom zdaj vozi za Brazilijo, domovino svoje mame. Štiriindvajsetletnik je oktobra lani prekinil kariero po sporu z norveško zvezo.

Ena od 67 zmag avstrijskega zvezdnika, Schladming 2019: