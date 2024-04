Danes je vse več robotskih kosilnic izdelanih po sistemu brezžične namestitve oziroma postavitve navidezne meje s pomočjo satelitske tehnologije. Ta tehnologija naj bi bila sicer primernejša za večje površine, Husqvarna pa s tema dvema kosilnicama ruši ta mit. Mogoče je nastavljati številna področja z različnimi režimi in reznimi višinami, transportne poti, narediti sekundarna območja, vzdrževalno točko in celo ustvariti različne profile.

Glavni argument proti satelitsko vodenim kosilnicam so težave s košnjo območij, na katerih kosilnica ne vidi satelitov in referenčne točke in ob prihodu do takega območja začne voziti ob njem ali pa se celo ustavi. Že pred časom smo napovedali, da je samo vprašanje časa, kdaj bodo proizvajalci združili obe možnosti vodenja robotskih kosilnic, žičnega in satelitskega. Obe robotski kosilnici, Husqvarna 310 E NERA in HQ 410 XE NERA, imata možnost vodenja preko omejitvene žice, preko satelitske navigacije (dodatek EPOS Plug in) in tudi kombiniranega vodenja, ko satelitsko vodenje dopolnjuje žično vodenje.

Treba je biti pozoren na to, da lahko gosta krošnja dreves v polni rasti zasenči satelite. Ob spomladanskem postavljanju navideznih mej 'slepih' območij ne bo, ko pa bo drevo prišlo v polno rast, lahko pride do zasenčenja, če je krošnja dreves širša od štirih metrov. Najbolje je ustvariti prepovedano območje, ki ga potem poljubno vključite ali izključite. Ali pa, kot primer, glavno območje omejite s satelitsko navigacijo, robotsko kosilnico pa lahko po transportni poti, za katero uporabite žico, pošljete v neko drugo območje, kjer sistem satelitske navigacije ni mogoč, in ga omejite z žico. V primeru, ko imamo brezžično namestitev (EPOS, nič več prekinitev kabla) in kjer je signal slabši, se uporabi podpora s položenim kablom, ki ga kosilnica samodejno zazna.

Novost leta 2024

Robotski kosilnici Husqvarna 310 E NERA in 410 XE NERA sta letošnji Husqvarnini novosti med ponudbo robotskih kosilnic in sta namenjeni za košnjo površin v velikosti do 1000 m2.

Obe je mogoče voditi s pomočjo žične ali brezžične tehnologije oziroma kombinacije. Če želite satelitsko navigacijo, je treba dokupiti sistem navidezne meje Epos plug in. Sicer pa sta obe kosilnici opremljeni s sistemom GPS, ki daje podatke tudi ob delovanju pri žični tehnologiji, a je manj natančen. S posebnim radarskim sistemom 410 XE NERA zaznava predmete in se jim izogne. Zadnji rezalni del ima nameščeno še posebno zaščito rezalnega dela.

Tako v sistemu EPOS plug kot v sistemu vodenja s pomočjo žične tehnologije je zelo uporabna Husqvarnina aplikacija za pametne telefone (Automower® Connect), s pomočjo katere lahko pri obeh tehnologijah upravljate delovanje kosilnice, pri EPOS-u s pomočjo pametnega telefona in aplikacije pa tudi postavljate meje in dodajate prepovedana območja ter transportne poti in seveda urnike dela. Gre za enostavno aplikacijo v slovenskem jeziku in za njeno obvladovanje ne potrebujete posebnega znanja, izdelana pa je tako za android kot tudi iOS. Povezava med kosilnico in pametnim telefonom poteka preko povezave Bluetooth ali WiFi signala. Kosilnica X linije je dodatno opremljena z LED-žarometi in prednjim gumijastim odbijačem ter radarskim sistemom.

Pri sistemu košnje robov ‘edge cut’ je pomembna natančna postavitev meja, kajti v primeru, če je kabel ali navidezna meja preblizu ovire, bo kosilnica tam kosila tudi v primeru trka. Kako pa sistem sploh deluje? Ko pride do meje, se kosilnica obrne in pokosi z zadnjo dodatno rezilno ploščo, ki se vklopi ob obratu, še na robovih meje. Sistem je mogoče tudi izključiti. Med mejo ostane le centimeter nepokošene trave, površina z izključenim robnim košenjem pa je večja za skoraj dobrih osem centimetrov.

Nagib, teren in varnost

Obe kosilnici sta namenjeni za košnjo terenov do maksimalnega nagiba 19 stopinj oziroma 35 odstotkov. Višina košnje (20 do 55 mm) se namešča daljinsko (električno), za varnost je poskrbljeno z varnostnimi sistemi PIN, alarm, Geo Fence (ograja) in GPS sledenje tatvin. Za boljši oprijem na poševnih terenih je dobrodošel sistem za čiščenje koles.

Pred nakupom priporočamo, da si Husqvarnin zastopnik ogleda teren ter hkrati preveri tako dosegljivosti satelitov na določenem območju košnje kot tudi za referenčno postajo, ob tem pa upoštevajte tudi vegetacijo.

S satelitskim sistemom je kosilnica za dobrih 700 evrov dražja, vendar če upoštevamo ceno omejevalnih kablov, dela postavljanja žice in tudi ožičenje vseh prepovedanih območij, sta oba sistema glede finančnega vidika povsem enakopravna, satelitski sistem, posebej z možnostjo kombinacije z žičnim sistemom, pa je tudi na manjših in zelo razgibanih površinah zagotovo v prednosti.

Korak naprej

Referenčna postaja je potrebna za natančno določitev položaja kosilnice. Ta s svojim GPS sistemom svojo pozicijo določi na nekaj metrov natančno, s pomočjo referenčne postaje in stalnega povezovanja med postajo in kosilnico pa se natančnost poveča na centimeter, kar omogoča postavitev vseh navideznih meja, prepovedanih območij in transportnih poti.

Z novima izdelkoma, 310 E NERA in 410 XE NERA, Husqvarna dokazuje, da je ta sistem primeren tudi za manjša območja, še posebej za razvejana polna poti in drugih ovir ali območij, kjer rastejo rože in vse drugo. Če pa poleg tega robotska kosilnica še pleše in se sprehaja po robu, toliko bolje. *

promocijsko besedilo