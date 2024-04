Celjski kriminalisti so v hišni preiskavi v objektu v Dobrni našli in zasegli nekaj manj kot osem kilogramov ekstazija (MDMA), vrednost katerega pri prodaji na drobno so ocenili na okoli 75 tisoč evrov. Šlo je za objekt, ki naj bi ga uporabljal 33-letnik iz Žalca, pri katerem so pred slabim mesecem dni že zasegli pol kilograma kokaina. Zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami je že odtlej v priporu.

Moškega bodo tako ovadili s še enim kaznivim dejanjem neupravičene proizvodnje in prometa z drogami, za kar mu grozi od enega do deset let zapora.