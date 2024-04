Moj glas, moja izbira: Kampanja za varen in dostopen splav v Evropi je stekla

Danes se po vsej Evropi začenja zbiranje milijona podpisov v sklopu vseevropske kampanje My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira). Inštitut 8. marec si namreč v sodelovanju s 70 organizacijami iz vse Evrope prizadeva, da bi evropski parlament sprejel finančni mehanizem, s katerim bi države članice podprl pri zagotavljanju varnega in dostopnega splava vsem, ki ga potrebujejo.