Kot je dejala koordinatorica Levice Asta Vrečko, so v Levici v skladu s pravili na svetu stranke potrdili listo za evropske volitve, maja pa bodo stopili v kampanjo pred prihajajočimi volitvami. Za vidno članico stranke in podpredsednico DZ Natašo Sukič sta na listi še državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan in Katja Sluga. Na četrtem mestu je dolgoletni predsednik bošnjaške zveze in aktivist Fahir Gutić, na petem pa nekdanja direktorica Moderne galerije Zdenka Badovinac. Sledijo državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič, sociologinja Svetlana Slapšak in študentka, predstavnica mladih aktivistov, Tara Kristan. Nekdanji koordinator stranke Luka Mesec bo na volitvah sodeloval kot zadnji na listi. V Levici, ki je sicer edina stranka aktualnega sklica DZ, ki v evropskem parlamentu nima svojega predstavnika, po besedah Nataše Sukič realno računajo na en mandat.

Nosilec liste SD bo Matjaž Nemec

»Lista je izjemno pestra. (...) Gre za kandidate, ki s svojo integriteto, dolgoletnim delom in aktivizmom pravzaprav zastopajo vrednote, ki jih želi Levica zastopati v Evropi, torej tovarištvo, solidarnost, vključenost in predvsem dostojno življenje za vse,« je izpostavila Asta Vrečko. Mesec je kot zadnji na listi le podporni kandidat, saj si želi zaključiti delo na ministrstvu. »Trenutno vodim zahteven resor dela, ki ima pred sabo med drugim pokojninsko reformo. To je moja prioriteta – zaključiti delo tam,« je dejal. Glede možnosti izvolitve z zadnjega mesta s preferenčnimi glasovi pa je dejal: »To je tveganje, ki ga je stranka pripravljena sprejeti.«

Socialni demokrati naj bi do konca tedna potrdili končno listo, saj še vedno potekajo pogovori o zapolnitvi treh mest. Do zdaj je znano, da bo nosilec liste Matjaž Nemec, sledili pa mu bodo Mojca Kleva, Aleksander Jevšek, Lucija Karnelutti, Matevž Frangež in na zadnjem mestu Milan Brglez. Trenutno torej še niso znani kandidati za šesto, sedmo in osmo mesto.

Stranka Vesna že vložila svojo kandidatno listo

Stranka Vesna je s podpisi 1681 volilcev pri državni volilni komisiji že vložila kandidatno listo za evropske volitve. Nosilec liste Vladimir Prebilič je ob tem poudaril, da so podpise zbrali v manj kot treh dneh. Druga na listi je sopredsednica stranke Urška Zgojznik. Na predlagani listi Vesne so poleg Prebiliča in Zgojznikove še podpredsednik Vesne in podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Klemen Belhar, nekdanja predsednica Študentske organizacije Slovenije Marike Grubar, sopredsednik Vesne Uroš Macerl, predsednica Oftalmološke sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije Andreja Marolt, humanitarec in soustanovitelj Afriškega foruma Ibrahim Nouhoum, nekdanja profesorica novinarstva in publicistka Manca Košir ter podjetnik Saša Fras.

Državna volilna komisija bo o veljavnosti vložene liste kandidatov odločala na eni od prihodnjih sej. Rok za vlaganje list kandidatov se sicer izteče 10. maja. Doslej sta listi uradno vložili le parlamentarna NSi in zunajparlamentarna stranka Vesna. Volitve poslancev v evropski parlament bodo 9. junija.