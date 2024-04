»Mladi smo se predvolilnih obljub in bonbončkov že do sitega najedli,« vladi sporočajo v Mladinskem svetu Slovenije (MSS). Zadnji mesec so tudi s posebno kampanjo »Nimam kam« ozaveščali javnost o pereči stanovanjski in bivanjski problematiki mladih in tako zaostrili svoj pritisk na odločevalce. Kljub obljubam aktualne vladne koalicije se do danes namreč ni spremenilo skoraj nič, opozarjajo.

Generalni sekretar MSS Jaka Trilar je spomnil na obljube o izgradnji do 30.000 neprofitnih stanovanj v dveh mandatih, o prenosu nepremičnin z DUTB na stanovanjski sklad, podpori ustanavljanju stanovanjskih zadrug, izboljšanju pravne varnosti najemnikov in najemodajalcev, gradnji študentskih domov, zaostritvi platformnega turističnega oddajanja v predelih, kjer stanovanj primanjkuje, okrepitvi nadzora nad najemnim trgom... Nič od tega vlada še ni uresničila oziroma je uresničevanje šele v začetni fazi.

Ob drugi obletnici čakanja so šli pod most

V Mladinskem svetu pričakujejo, da se bo to čim prej spremenilo. Za predstavitev svojih zahtev so si izbrali tako simboličen datum kot tudi kraj. Ob drugi obletnici državnozborskih volitev so včeraj pod mostom sporočili, da v trenutnih razmerah, ko stanovanj za najem ponekod preprosto ni ali pa so mladim zelo težko dostopna - nimajo kam. Brez reševanja bivanjske problematike, ki je prerasla v največjo problematiko mladih, pa ne morejo več načrtovati svojega življenja niti družine.

»Zelo zaskrbljujoče je dejstvo, da si povprečen mlad človek, ki se preživlja z lastnim delom, ne more privoščiti stanovanja, hkrati pa zelo težko plačuje tudi tržno najemnino,« opozarja Ines Korošec, v. d. podpredsednice MSS za mladinske politike in dodaja, da se je problematika v zadnjem obdobju iz večjih mestnih središč razširila na skoraj vsa področja države.

Sedem glavnih zahtev

Svoje zahteve so strnili v sedem ključnih točk. Predsednica sveta Eva Kotnik predsednika vlade Roberta Goloba in finančnega ministra Klemna Boštjančiča poziva, da se za reševanje bivanjske problematike vzpostavi ustrezno sistemsko financiranje, ki bo vezano na odstotek BDP in usklajeno z inflacijo, ter zagotovi interventno izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj po celotni državi.

Od vlade v MSS zahtevajo, da nemudoma poskrbi za omejitev turističnega oddajanja stanovanj s spremembo zakona o gostinstvu. Prav tako pričakujejo ukrepe za aktivacijo več deset tisoč praznih, a bivanjsko primernih stanovanj, ter izkoristek potenciala nenaseljenih nepremičnin na podeželju za obnovo ali nadomestno gradnjo, kar je pomembno tudi z vidika ohranjanja kmetijskih površin.

Vlada bi morala po njihovem aktivno pristopiti tudi k vzpostavitvi fonda za gradnjo študentskih domov, s čimer bi posredno vplivala na sprostitev stanovanj na trgu. Zahtevajo določitev minimalnih bivanjskih standardov in s tem zmanjšanje možnosti zlorab pravic najemojemalcev. V zvezi z vladnimi izjavami, da naj bi bili mladi proračunska prioriteta v obdobju 2024/25, pa prosijo za obrazložitev, na katerih proračunskih postavkah se to dejansko odraža.

»Mladi ne zaupamo več vladi, da misli resno, da so ji mladi pravzaprav prioriteta. Ne želimo si živeti v taki državi, ki nas nenehno zapostavlja in obmetava z lažnimi obljubami,« je še poudarila predsednica sveta Eva Kotnik, ki od predsednika vlade v roku meseca dni zato pričakujejo tudi povabilo na sestanek, na katerem bo prisluhnil njihovim zahtevam.

Na pristojnem ministrstvu za solidarno prihodnost, ki ga vodi Simon Maljevac, so že večkrat napovedali, da želijo do konca mandata zgraditi 5000 stanovanj, kar že uresničujejo. V tem obdobju pa nameravajo vzpostaviti tudi sistem, ki bo nato omogočal gradnjo med 2000 in 3000 javnih najemniških stanovanj na leto. Prvi korak so lani naredili s 25-milijonsko dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada RS. Letos in prihodnje leto pa načrtujejo novo v vsaj enaki višini, ki bo naslovila tudi finančne izzive lokalnih skladov.

*** 29,4 leta imajo po podatkih Eurostata iz leta 2022 v povprečju mladi v Sloveniji, ko se odselijo v svoje gospodinjstvo, medtem ko je evropsko povprečje 26,4 leta.