Slovenjgraški župan je prvi, ki je v dosedanjih ocenjevanjih dobil štirico. Anketirani prebivalci mu pripisujejo zasluge za nova stanovanja, gradnjo prizidkov šol in športnih objektov ter splošno urejenost mesta.

»Vesel sem, da so občani znova nagradili in celo še bolje kot nazadnje ocenili trud, ki ga vlagam v župansko delo. Prepričan sem, da je pravi župan tisti, ki ne hodi v službo, temveč na svoje delo gleda kot na poslanstvo pomagati ljudem in skrbeti za njihovo blaginjo,« je poudaril. Pri tem izpostavlja nepogrešljive sodelavce ter številne druge organizacije in posameznike, s katerimi skupaj uresničujejo načrte, ki si jih je zastavil na začetku mandata. Pravi, da je pred vrati njegove pisarne vedno gneča. »Vsak dan so odprta za pogovor z občani. Poslušamo jih, slišimo jih in jim vedno poskušamo kar najbolje pomagati. Med njimi so tudi gospodarstveniki. Dobrodošli so vsi, ki lahko pripomorejo k hitrejšemu in boljšemu razvoju lokalne skupnosti. Med njimi ne izbiramo. Vsakega, ki je doslej prišel z zanimivo podjetniško idejo, smo podprli,« našteva in spomni, da so na prvem mestu med občinami z največ novimi stanovanji na tisoč prebivalcev v državi.

Nekateri občani mu zamerijo populizem in skrb za izbrance. »Očitkov populizma sem se nekako že navadil, a kljub temu ne odstopam od načina delovanja in informiranja, ki je odprt za javnost in transparenten. To zame ni populizem. Na mestni občini ničesar ne skrivamo. Povemo, kar je dobro, pa tudi tisto, kar bi morda lahko naredili drugače. In ker delamo res veliko in smo pri delu zelo ambiciozni, so številne tudi novice o tem, kaj počnemo,« odgovarja. Če bi bile volitve zdaj, bi ga podprlo 63,9 odstotka vprašanih prebivalcev Slovenj Gradca.

Na repu lestvice zadovoljstva z župani mestnih občin se je tokrat znašel Matjaž Rakovec, župan Kranja. Njegova povprečna ocena je 2,90, kar je opazno nižja ocena kot pri minulem ocenjevanju. Prebivalci Kranja županu očitajo predvsem dopuščanje in podporo nenadzorovanemu naseljevanju tujcev, samovoljo in neizpolnjevanje obljub ter stagnacijo mesta. Med pohvalami za župana pa so navedli kolesarske steze, obnovo cest in urejenost mesta.

Če bi bile volitve prihodnjo nedeljo, bi ga ponovno volila več kot polovica vprašanih prebivalcev gorenjske prestolnice. »To pomeni, da so občani vendarle zadovoljni z našim delom,« komentira Rakovec. »Dobronamernih kritik se ne branim, a kot večina ve, občine ne izdajamo dovoljenj za bivanje tujcev, v občinah smo se samo primorani soočati s posledicami. V vrtcih, šolah in v zdravstvu imamo zato res velike izzive,« priznava. Dodaja, da ne gre samo za Kranj in da skupaj z drugimi občinami državo že dolgo opozarjajo, da se to uredi. »Ne moremo pa vseh priseljencev tlačiti v isti koš, veliko jih pošteno dela in želi prispevati v našo družbo. Ne nazadnje pa je Kranj vendarle tudi najbolj varna mestna občina, kažejo lanski uradni podatki policije,« nestrpnežem odgovarja župan. Prav tako je prepričan, da je njegov odnos do krajevnih skupnosti lahko za zgled, saj se srečujejo vsak mesec, imajo najvišji participativni proračun v državi in se trudijo, da pride denar do vseh zaselkov.

Zoranu Jankoviću so tokrat Ljubljančani namenili oceno 3,63, ker je najnižja ocena zadovoljstva z delom župana, odkar ga merijo, kljub temu pa dovolj visoka, da ga tudi letos postavlja na drugo mesto lestvice županov mestnih občin. Občani še vedno menijo, da je Janković najbolj zaslužen za splošni razvoj mesta, urejenost ulic in prometa. Najbolj pa mu očitajo koruptnost in avtoritativnost ter dogajanje v zvezi z gradnjo kanalizacijskega kanala C0. Na volitvah, če bi bile danes, bi zanj znova glasovalo 58,8 odstotka vprašanih.

