Gostja oddaje je poudarila, da je dostopnost do kontracepcije v Sloveniji zavidanja vredna, kar dokazuje tudi zadnje poročilo Evropskega parlamenta v obliki Kontracepcijskega atlasa, v katerega je glede na dostopnost kontracepcije, kontracepcijsko svetovanje in spletno informiranje o kontracepciji vključenih 47 držav širšega evropskega prostora. »Slovenija je glede na poročilo v samem vrhu, med šestimi najboljšimi državami. To gre nedvomno tudi na račun tega, da je svetovanje pri nas domena ginekologov, in ne drugih zdravstvenih profilov,« je gledalce opozorila ginekologinja Tinkara Srnovršnik. Dostopnost do kontracepcije in svobodno odločanje o rojstvih otrok nasploh sta posledica dolgoletnih prizadevanj tako različnih akterjev našega zdravstvenega sistema kot tudi družbe same.

Voditeljica in gostja oddaje, ki nastaja kot skupni produkt medijske hiše Dnevnik in družbe Aetas, sta se strinjali, kako pomembna je zaščita pred neželeno nosečnostjo, česar se danes zavedajo tudi mladi. Žal številne informacije, s katerimi je preplavljen svetovni splet, niso vedno resnične ali znanstveno dokazane, veliko je tudi že dolga leta zakoreninjenih mitov. Ginekologinja pri mladostnikih, s katerimi se kot svetovalka vrsto let srečuje še v spletni svetovalnici Tosemjaz.net, opaža tudi vedno večji negativen vpliv spletne pornografije na izkrivljanje prave podobe spolnosti. »Pred vstopom v spolnost je za dekleta priporočljiv posvet z ginekologom. Za predpis kontracepcije ginekološki pregled ni potreben, tako da je skrb odveč,« je še pojasnila ginekologinja. Čeprav so ginekologi na primarni ravni zelo obremenjeni, stanje vendarle ni alarmantno do te mere, da bi bilo ginekologa nemogoče dobiti.

Katere oblike kontracepcije sploh obstajajo? Kakšen vpliv ima kontracepcija na telo in zdravje ženske? Kateri so najpogostejši miti o kontracepciji? Zakaj je pomembna dosledna uporaba kondoma? Kako se varno vedemo v spolnosti? Kaj statistika pravi o neželeni nosečnosti? Odgovore na vsa ta in še številna druga vprašanja najdete v arhivu oddaj Zdravnik ob 18h na spletni strani www.zdravnikob18h.si ali na Dnevnikovem YouTube kanalu. Vabljeni k ogledu prejšnjih in spremljanju novih oddaj!

Podpornik oddaje