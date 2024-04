Ekipa Edmonton Oilers tako še vedno ostaja nerazrešljiva uganka za Los Angeles Kingse. Lansko serijo končnice so dobili s 4:2 v zmagah, to sezono pa so dobili tudi tri od štirih tekem v rednem delu.

Kopitar in soigralci so tekmo začeli slabo. Že po prvi polovici prve tretjine je Edmonton vodil z 2:0. Podobno se je sprva odvijala tudi druga tretjina, nato pa se je prebudil tudi LA in pred zadnjo tretjino znižal na 2:4. Toda domači so s hitrima goloma Leona Draisaitla in Hymana povedli z 6:2.

Kralji so v zadnjih treh minutah dvoboja sicer prišli do znižanja na 4:6, a je Warren Foegele 28 sekund pred koncem zadel v prazno mrežo za končnih 7:4 v korist domačih.

Naslednji obračun bo prav tako v Edmontonu, in sicer v noči s srede na četrtek ob 4. uri.