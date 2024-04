Slovenska hokejska reprezentanca počasi že odšteva dneve do začetka svetovnega prvenstva divizije I-A. Pred odhodom na Južno Tirolsko bodo slovenski hokejisti v sredo in četrtek igrali še dve tekmi s Francijo, obe ob 20. uri v Cergy-Pontoisu, severozahodnem predmestju Pariza. Na prvih štirih pripravljalnih tekmah so izbranci selektorja Eda Terglava osvojili prav toliko zmag, na dveh niso prejeli gola, na prvi proti Avstriji doma dva, na zadnji proti Poljski v gosteh pa enega. Ob tem so na štirih tekmah dosegli 16 golov, kar je pet dni pred prvo tekmo v Bolzanu, ko bodo že ob 12.30 igrali z Južno Korejo, vsekakor obetavno. Dejstvo seveda je, da so bili Poljaki, ki bodo po dvajsetih letih spet igrali v elitni diviziji, močnejši nasprotnik od Avstrijcev, ki so pogrešali številne reprezentante.

»Od treh golov, ki smo jih prejeli, je bil le eden v igri pet na pet. To samo govori o tem, kako je ekipa angažirana v igri brez ploščka, imamo pa tudi dobre vratarje. Veseli me, da branilci dobro opravljajo svoje delo, napadalci se vračajo nazaj, tako da smo dobra gmota pred svojimi vrati, ki jo je težko prebiti. Se je pa še enkrat pokazalo, da je najboljši napad, če dobro igraš v obrambi. Igralci se zelo dobro držijo teh principov in rezultat je bil ugoden, ker smo majhne stvari dobro oddelali. Seveda so tudi trenutki, ko smo nekoliko slabši, vendar je tu svoje naredil ekipni duh,« je včeraj na Bledu namesto v Ljubljani, kot je bilo v dosedanjem pripravljalnem obdobju, o prvih štirih pripravljalnih tekmah povedal Edo Terglav.

Zadnji trening v Borovljah

»Na Bledu so žal težave z ledno ploskvijo, ki je nevarna, zato smo se tudi pravočasno odločili, da do odhoda na Poljsko treniramo v Ljubljani, kjer je bil led na voljo do 17. aprila, pa še to le zaradi nas, nakar so ga odstranili. Tako in tako smo načrtovali, da se pred odhodom v Francijo dobimo na Bledu, ker pa je zadeva z ledom takšna, kakršna je, je bil zadnji trening v Borovljah,« je razlog, zakaj so risi nastanjeni v gorenjskem turističnem biseru, ki je sicer njihova pripravljalna baza, pojasnil Dejan Kontrec, generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije, ki je tudi vodja slovenske reprezentance.

Medtem je tudi vse manjša možnost, da se bodo Blaž Gregorc, Miha Verlič, Žiga Jeglič in Jan Urbas pridružili slovenskim hokejistom v Bolzanu. V teku je finale končnice nemškega državnega prvenstva, ki za zdaj ne poteka po željah slovenskega četverca v Bremerhavnu. Na prvi domači tekmi je bil sicer s 4:2 boljši od berlinskih Eisbä​ren, v Berlinu je izgubil s 3:5, tako kot tudi v nedeljo v svoji dvorani, ko je bilo 2:1 za Berlinčane. Ta tekma bo šla tudi v zgodovino nemškega klubskega hokeja, kajti Berlin je po zaslugi Yannicka Veilleuxa slavil ob koncu drugega podaljška. Kanadski napadalec je za zmago zadel v 97. minuti in 54. sekundi, dozdajšnji rekord pa so držali hokejisti Münchna, ki so pred sedmimi leti na prvi finalni tekmi končnice Wolfsburg premagali v 96. minuti in 12. sekundi.

»Rekli smo, da bomo počakali do sobote. A po pravici povedano, zanje bo zelo težko, če bodo prišli takoj po koncu. Bomo videli, saj moramo paziti tudi na moštvenega duha, da ga ne razbijemo. Že prej smo rekli, da gremo v Francijo z več igralci za primer, da se kaj zgodi. A lahko je tudi kakšno presenečenje v ekipi. Računal sem, da bi bili mlajši zraven bolj za nabiranje izkušenj, zdaj pa bo morda kdo tudi zraven na prvenstvu,« je o trenutnem statusu četverice dolgoletnih slovenskih reprezentantov dejal slovenski selektor.

Šele po Franciji bo znan seznam igralcev za Bolzano

Tudi zadnji nasprotnik slovenskih hokejistov pred SP v Bolzanu bo ekipa, ki je član elitne divizije. Francozi so doslej odigrali štiri pripravljalne tekme. Za nas sta bili zanimivi predvsem tekmi z Italijani, ki so jih na prvi tekmi premagali s 4:2, na drugi pa izgubili z 2:3, konec minulega tedna pa so obakrat ostali praznih rok proti Švici.

»Čeprav gre za zadnji tekmi pred SP, v svoji igri ne bomo česa bistvenega spreminjali. Ideje so iste, kako bomo vodili ekipo, kako bodo fantje igrali, saj imajo vsi vloge že bolj ali manj določene. Odločili smo se, da gremo v Francijo z večjim številom igralcev, kajti že novembra smo dejali, da moramo mlajšim igralcem dati več priložnosti, in zanje je prav vsaka tekma pomembna. Ponovno nas čakata dve tekmi, lahko se zgodi marsikaj in zame je pomembno, da imamo čim več igralcev v pogonu, videli pa bomo tudi, kako bodo reagirali predvsem mlajši, ki so še na meji,« se je Terglav, ki za zdaj ne bo bistveno krajšal seznama igralcev, dotaknil tekem v Franciji.

V Parizu se bo soigralcem pridružil vratar Matija Pintarič, ki je prejšnji teden z Rouenom postal francoski državni prvak, zaradi bolezni Klemna Grošlja pa bo med potniki tudi četrti vratar Luka Kolin, ki sicer ne bo šel v Bolzano. Prav tako Terglav ne računa več na Luko Gomboca, danes pa bo tudi znano, kako je s poškodovanim kolenom Kena Ograjenška, ki ni končal druge tekme na Poljskem. Na treninge se je zato vrnil Jaka Sodja. V Bolzanu bodo slovenski hokejisti po nedeljski tekmi z Južno Korejo igrali še z Romunijo, Italijo, Japonsko in Madžarsko.

4 zmage imajo na dosedanjih štirih pripravljalnih tekmah slovenski hokejisti. Dvakrat so premagali Avstrijce in dvakrat Poljake.