Glavni razlog za tako volatilnost so napetosti, ki so se novembra pojavile v Rdečem morju. Hutijski uporniki iz Jemna, ki jih podpira Iran, so s protiladijskimi izstrelki začeli napadati trgovske ladje, ki so plule po ključni trgovski poti skozi Rdeče morje. Doslej so ciljali že na več deset ladij; med drugim so potopili ladjo Rubymar in ubili tri člane posadke ladje True Confidence. Številni prevozniki so bili zato prisiljeni preusmeriti svoje ladje na alternativno pot okoli afriške celine, kar je podaljšalo čas plutja in se odrazilo tudi v višjih stroških ladijskega transporta. Bistveno daljše poti, hitrejše plutje z namenom zmanjšanja izgube časa in ponovna splovitev starejših, manjših, manj ekonomičnih ladij pa so posledično drastično povečali izpuste toplogrednih plinov v ozračje.

Zdi se, da se težave ladijskega transporta v zadnjem času samo kopičijo. Zrušenje mostu Francisa Scotta Keyja v zvezni državi Maryland, ki ga je povzročila tovorna ladja po izgubi pogona, še vedno blokira plutje do tamkajšnjega pristanišča. V Panamskem prekopu pa so bili lani zaradi suše primorani omejiti število ladij, ki ga lahko dnevno prečkajo; letos so omejitev lahko vsaj malenkost omilili. Hiter vzpon cen pretovora na začetku leta je povzročil nemalo strahu pred ponovnim zvišanjem inflacije. Še sveži so spomini na leto 2021, ko so med pandemijo sicer nekoliko drugačni razlogi povzročili močno povišanje transportnih stroškov, kar je pripomoglo k začetku rasti inflacije. Prestrašeni so lažje zadihali, ko se je po preteku lunarnega novega leta, ki ga praznujejo v številnih azijskih državah in močno vpliva na povečano povpraševanje po raznovrstnih dobrinah, gibanje cen obrnilo navzdol. Prilagoditev na »novo (vsaj začasno) normalnost« podaljšanih trgovskih poti je prav tako pomagala k postopnemu umirjanju cen.

Dogajanje na Bližnjem vzhodu bo še naprej ključno za gibanje cen ladijskega transporta. Trenutno se napoveduje, da se bo trend postopnega upadanja nadaljeval, vendar bo znižanje do ravni pred tamkajšnjo eskalacijo nasilja najverjetneje nemogoče, dokler bo ta trajala. Za zdaj konca ni na vidiku, sploh po nedavnem zaostrovanju med Iranom in Izraelom ter zasegu ladje MSC Aries. Strah pred ponovnim hudim porastom inflacije zaradi navedenih razlogov za zdaj ni upravičen. Dlje trajajoča preusmeritev ladij okoli Afrike namesto skozi Sueški prekop pa bi lahko zaradi geografske lege sčasoma postala neugodna za sredozemska pristanišča in hkrati priložnost za še dodatno krepitev pretovora zahodnoevropskih pristanišč ob obali Atlantika.