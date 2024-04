Ljudje pa morajo izbrati planet

V teh dneh se sučem med majhnimi vasmi, malo večjimi zaselki in nekdanjimi industrijskimi mesteci nemškega severovzhoda in vzhoda ter po brandenburških drevoredih in saških tlakovcih preštevam volitve, ki nas čakajo, in izide, ki se napovedujejo. Kandelabri ob cestah so do skrajnosti navešeni s kartoni, s katerih se bleščijo volilni plakati z udarnimi slogani, in nihče, ki gre tukaj mimo z avtomobilom, kolesom ali peš, ne more zgrešiti osrednje poante te posebne vrste krajinskega okraševanja: trka svetov.