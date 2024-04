Pred desetletjem in pol je priznani ameriški režiser Martin Scorsese medijem razlagal, kako se ne more povsem odločiti, komu zaupati vlogo Franka Sinatre v biografskem filmu o legendarnem ameriškem pevcu in igralcu. Njegova prva izbira je bil Al Pacino, Deana Martina pa naj bi igral Robert De Niro. Projekt, v katerem naj bi Sinatro spremljali v različnih obdobjih njegovega življenja, pri čemer ni bilo izključeno, da bi ga upodobili različni igralci, je bil pozneje opuščen. »Določene stvari so zelo težke za družino, kar popolnoma razumem. Je pa tako: če pričakujejo, da se bom lotil projekta, ne morejo ničesar obdržati zase. Frank Sinatra je bil pač kompleksen človek; vsi smo kompleksni, ampak on še posebej. Če si bodo premislili, sem seveda še vedno za to, da se posname film,« je pred sedmimi leti dejal Scorsese.

Že sedmo sodelovanje dueta Scorsese in DiCaprio

Tiha želja se je režiserju očitno izpolnila, saj različni tuji mediji zadnje dni poročajo, da je projekt obujen. V glavni vlogi naj bi videli Leonarda DiCapria, čevlje igralke Ave Gardner, Sinatrove druge žene, s katero je bil pevec poročen med letoma 1951 in 1957, pa naj bi obula Jennifer Lawrence. Revija Variety je sicer poročala, da se bo newyorški filmar biografskemu filmu o Sinatri posvetil po tem, ko zaključi snemanje filma o Jezusu na podlagi knjige japonskega avtorja Šusakuja Enda. Pred začetkom produkcije bo sicer moral dobiti zeleno luč Sinatrove hčerke Tine, ki nadzoruje očetovo posest. To pa morda ne bo tako zelo enostavno, tako novinarji čez lužo, saj bi film popisal tudi afero Franka Sinatre z Avo Gardner, ki je razdrla njegov zakon s Tinino mamo, Nancy Barbato.

To bi bil že sedmi skupni film DiCapria in Scorseseja, potem ko je dvojec pred tem že sodeloval pri filmih Tolpe New Yorka, Letalec, Dvojna igra, Zlovešči otok, Volk z Wall Streeta in Morilci cvetne lune, ki je izšel lani in bil nominiran za deset oskarjev. Ni skrivnost, da je Scorsese navdušen nad biografijo legendarnega pevca tudi zaradi njegovih italijanskih korenin. Scorsese je upodobil že številne zgodbe italijanskih priseljencev oziroma njihovih potomcev v ZDA. Francis Albert Sinatra se je sicer rodil leta 1915 in odraščal na ulicah Hobokna v New Jerseyju. Svojo kariero je začel kot salonski pevec in pevec orkestrov, pri čemer je postal eden najuspešnejših, najbolj znanih in najbolj priljubljenih pevcev oziroma igralcev 20. stoletja. V življenju modrookega šarmerja ob tem ni manjkalo žensk. Poročen je bil štirikrat.

Treba bo še počakati

Javna afera z eno najprepoznavnejših igralk tistega časa Avo Gardner je končala njegov zakon s prvo ženo Nancy, s katero sta imela tri otroke. S prvo partnerico je posnel tudi znamenito pesem Somethin' Stupid. V desetletja trajajoči karieri je nanizal številne zimzelene uspešnice – med njimi That's Life, The Best is Yet to Come, My Way, Strangers in the Night in Fly Me To The Moon – in prodal več kot 150 milijonov albumov. Nastopil je v številnih filmih in si prislužil oskarja. Potem ko je poškodba glasilk skoraj končala njegovo kariero, je dobil vlogo Angela Maggia v filmu Od tod do večnosti, za kar je leta 1954 prejel prestižni zlati kipec za stransko vlogo. Znan je tudi po vlogah v filmih, kot so Mož z zlato roko, Nenadoma, Okoli mesta in Mandžurski kandidat. Pregovorne so njegove povezave z mafijo, ki jih je vztrajno zanikal, čeprav ni mogel skriti, da se je tu in tam ob pokru ali golfu družil s katerim izmed znanih kriminalcev.

Na biografijo Sinatre, če bo ta res dobila blagoslov njegove družine, bo sicer treba počakati še kar nekaj časa, se pa za sodelovanje s Scorsesejem po pisanju ameriških medijev že ogrevajo tako pri Applu kot pri Sonyju. Režiser bo ob tem za Apple TV+ združil moči s Stevenom Spielbergom, s katerim bosta kot izvršna producenta sodelovala pri seriji Rt strahu (Cape Fear), ki bo posneta po istoimenski Scorsesejevi filmski uspešnici iz leta 1991 oziroma filmu iz leta 1962 z Gregoryjem Peckom in Robertom Mitchumom v glavnih vlogah.

