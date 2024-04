Precej raziskav je pokazalo, da sta sredozemska prehrana in hkrati sredozemski način življenja najustreznejša, saj sta energijski vnos in poraba uravnotežena. Pa ne le v boju zoper slab povišan holesterol, ampak zdravje nasploh. Za to prehrano je značilno, da vsebuje veliko zelenjave in s tem vlaknin, od maščob pa se uporablja večinoma le olivno olje. Sestavljena je tako, da z maščobami pridobimo okoli 35 odstotkov energije (od tega le približno 10 odstotkov iz nasičenih maščob, transmaščob pa sploh ne vsebuje), iz beljakovin okoli 20 odstotkov, preostalo pa iz sestavljenih ogljikovih hidratov. Vsak dan bi v bistvu morali zaužiti tudi vsaj okoli 40 g vlaknin. Podobno prehrano je menda človek uporabljal skozi tisočletja in se ji je tudi genetsko prilagodil.

Obvladovanje dislipidimije

Pri obvladovanju kombinirane dislipidemije, kakor strokovno pravimo nenormalnosti v sestavi krvnih lipidov (zvišana vrednost LDL in trigliceridov ter znižana vrednost HDL), je uravnotežena sredozemska prehrana ključnega pomena in brez nje praktično ni mogoče ustrezno obvladati omenjenega, saj tudi zdravila brez ustrezne prehrane niso zadostno učinkovita. Za kombinirano dislipidemijo je značilno tudi, da dietni prekrški, recimo obilen obrok špagetov ali suhomesnate dobrote ob praznikih in obletnicah, povzročijo izrazito iztirjenje maščob v krvi, neredko s skrajnimi porasti trigliceridov in holesterola.

Posledice prekrškov

Če se takšnemu preobilju hrane pridruži še preobilje alkohola, to lahko sproži akutno vnetje trebušne slinavke. Kar 10 odstotkov akutnih vnetij trebušne slinavke je posledica takšnih prekrškov. Nauk? Da je pomembno čim zgodnejše odkrivanje ljudi z zvišanim holesterolom, še posebej bolj ogroženih, saj lahko tako preprečimo številne srčno-žilne zaplete.