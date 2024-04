Kot so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo, vlada ni posegala v trošarine, prav tako ostajajo enake omejitve marž za trgovce. Standarden 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina bo tako od polnoči stal 78 evrov. Če ne bi regulirali cen, bi bilo treba po ocenah ministrstva, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter bencina odšteti okoli 1,622 evra.

Za 50-litrski rezervoar dizla bo medtem od polnoči treba odšteti 76,35 evra. Brez reguliranih cen bi po ocenah ministrstva liter dizla stal okoli 1,602 evra. Dizel bo tako prvič po izbruhu pandemije covida-19 cenejši od bencina.

S torkom se bo ob tem za en cent pocenil liter kurilnega olja, nova regulirana cena bo pri 1,170 evra za liter, Za 1000 litrov kurilnega olja bodo medtem porabniki po novem plačali 1170 evrov.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu pa se oblikujejo prosto.